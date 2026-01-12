Έτσι ήταν τα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ μετά τον τελικό στην Τζέντα (vid)

Χάος και πανηγύρι επικράτησαν στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα μετά την κατάκτηση του τίτλου, ενώ στα αποδυτήρια της Ρεάλ επικρατούσε... ηρεμία και τάξη.

Ο τελικός της Supercopa στη Τζέντα ολοκληρώθηκε, όμως το story δεν σταμάτησε με το τελευταίο σφύριγμα. Συνεχίστηκε στα αποδυτήρια, εκεί όπου μπήκε η κάμερα της εκπομπής «El Chiringuito» και κατέγραψε εικόνες που μιλούν από μόνες τους. Σε ένα Clasico που τα είχε όλα και με «τρελό» ρυθμό, η Μπαρτσελόνα λύγισε τη Ρεάλ( 3-2) στον τελικό και κατέκτησε ακόμη ένα Super Cup Ισπανίας. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ραφίνια, που υπέγραψε τη νίκη με δύο γκολ, οι Μπλαουγκράνα έφυγαν θριαμβευτές από τη Σαουδική Αραβία.

Στα αποδυτήρια της ομάδας του Χάνσι Φλικ, το σκηνικό πρόδιδε όσα είχαν προηγηθεί. Κουτιά με φαγητό, μπουκάλια από μπύρες, φρούτα ακόμη και προσωπικά αντικείμενα σκορπισμένα παντού, σημάδια ενός πανηγυρισμού που κράτησε αρκετά μετά το ματς.

Στον αντίποδα, το αποδυτήριο της Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίαζε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Καθαρό, τακτοποιημένο, χωρίς ίχνη...έντασης.