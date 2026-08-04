Ο Άγιαξ ανακοίνωσε την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού, του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν για τη νέα σεζόν (2026-2027).

Στον Άγιαξ και επίσημα ανήκει από το πρωί της Τρίτης (4/8) ο Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, που παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα, για τη σεζόν που έρχεται (2026-2027).

Ο Γερμανός πορτιέρε δεν ήταν στα πλάνα του Χάνσι Φλικ, αφού βασικός γκολκίπερ είναι ο Τζοάν Γκαρσία, ενώ και ο υψηλός μισθός του (σσ Τερ Στέγκεν) αποτελούσε «αγκάθι» ως προς την παραμονή του στο ρόστερ των Καταλανών. Έτσι, ήρθε η συμφωνία με τον Αίαντα για τον μονοετή δανεισμό, χωρίς να αναφέρεται κάποια οψιόν αγοράς.

Θυμίζουμε ότι ο 34χρονος ανήκει στους «μπλαουγκράνα» από το 2014, μετρώντας περισσότερες από 400 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πανηγυρίζοντας -μέχρι σήμερα- 20 τίτλους, μεταξύ αυτών 7 πρωταθλήματα Ισπανίας και ένα Champions League.

Η ανακοίνωση του Άγιαξ:

Ο Άγιαξ ήρθε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και τον Μαρκ τερ Στέγκεν. Ο 34χρονος τερματοφύλακας εντάσσεται στον σύλλογο με τη μορφή δανεισμού για μία σεζόν από την ισπανική ομάδα.

Ο Τερ Στέγκεν γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1992 στο Μενχενγκλάντμπαχ της Γερμανίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ. Έπειτα από τρεισήμισι σεζόν και 127 συμμετοχές με την ομάδα της γενέτειράς του, υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα το 2014.

Έκτοτε, έχει πραγματοποιήσει 423 εμφανίσεις με τον καταλανικό σύλλογο και έχει κατακτήσει πολυάριθμους τίτλους, συμπεριλαμβανομένων του UEFA Champions League και επτά πρωταθλημάτων.

Ο διεθνής Γερμανός τερματοφύλακας (με 44 συμμετοχές στην εθνική ομάδα) πέρασε το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ως δανεικός στη Ζιρόνα, την ισπανική ομάδα που προπονεί ο Μίτσελ Σάντσεθ.

Ζόρντι Κρόιφ: «Ο Μαρκ διαθέτει εξαιρετικό βιογραφικό και οι ικανότητές του είναι ευρέως αναγνωρισμένες. Αποτελεί άμεση προσθήκη στο ρόστερ μας. Γνωριζόμαστε καλά με τον Μαρκ και ανυπομονώ να συνεργαστούμε ξανά. Εργαζόμαστε για τον ερχομό του εδώ εδώ και αρκετό καιρό, οπότε είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που υπέγραψε το συμβόλαιό του και μπορεί πλέον να ξεκινήσει».