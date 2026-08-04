Μπαρτσελόνα: Το ξεκάθαρο μήνυμα του Φεράν Τόρες για παραμονή (vid)
Η περίπτωση του Φεράν Τόρες είναι αυτή που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο των εξελίξεων της Μπαρτσελόνα, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν έχει μπει για τα καλά στο κόλπο της απόκτησής του.
Οι πρωταθλητές Ισπανίας έχουν αφήσει να διαρρεύσει πως ο «χρυσός» σκόρερ της Ρόχα στον τελικό του Μουντιάλ δεν είναι προς πώληση, ενώ υπάρχει η πρόθεση να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο με καλύτερους όρους και απολαβές. Παράλληλα ωστόσο γράφεται πως θα συζητήσουν το ενδεχόμενο παραχώρησής του, εφόσον ο ίδιος κάνει το σχετικό αίτημα και εάν ακούσουν προτάσεις 55 εκατ. ευρώ και άνω.
Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον 26χρονο επιθετικό να αναφέρεται σε αυτό το «καυτό» ζήτημα και να ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Συγκεκριμένα, τόνισε πως αυτό που επιθυμεί είναι να δει από τον οργανισμό της Μπάρτσα πως «τον θέλουν», επιθυμούν την παραμονή του, υπολογίζουν σε αυτόν και φυσικά να τον ανταμείψουν οικονομικά.
«Είναι πάντα καλό όταν ομάδες σαν κι αυτές σε θέλουν. Έχω συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα. Είναι αλήθεια ότι στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Όμως, το θετικό είναι ότι, εφόσον έχω συμβόλαιο, μπορώ να περιμένω και να αποφασίσω ο ίδιος.
Πρέπει να δείξουν ότι με θέλουν, να έρθουν να διαπραγματευτούμε και, τελικά, όλα είναι θέμα συζήτησης».
🔵🔴El medio Sportico pregunta a Ferran Torres sobre qué tiene que hacer el Barça para retenerle: "Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar"— Diario SPORT (@sport) August 3, 2026
‼️Sobre el PSG: "Que te quieran en estos equipos es bueno. Yo tengo contrato con el Barcelona. Es verdad… pic.twitter.com/h3y87rfxVH
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