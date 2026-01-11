Σε ένα Clasico χάρμα οφθαλμών με «τρελό» ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα με δυο γκολ του Ραφίνια λύγισε τη Ρεάλ με 3-2 στον τελικό και κατέκτησε ακόμα ένα Super Cup Ισπανίας!

Ακόμα ένα Clasico, ακόμα ένα κέρδος για το ποδόσφαιρο. Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης χάρισαν ξανά σούπερ ντέρμπι στα χώματα της Σαουδικής Αραβίας, εκεί όπου ωστόσο η ομάδα του Χάνσι Φλικ έχει μάθει τα τελευταία χρόνια να κερδίζει! Και με υπογραφή Ραφίνια το κατάφερε ξανά. Με δυο δικά του γκολ οι Μπλαουγκράνα λύγισαν με 3-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν χορταστικό τελικό - θρίλερ έως το τέλος και κατέκτησαν το 16ο Super Cup της ιστορίας τους.

Ισορροπία με τρελό φινάλε στο ημίχρονο

Το πρώτο ημίωρο του τελικού κύλησε σε αργούς, με τη Μπαρτσελόνα να έχει την κατοχή της μπάλας και τη Ρεάλ να εστιάζει στους κενούς χώρους που άφηνε η ομάδα του Χάνσι Φλικ για να χτυπήσει σε κόντρα επιθέσεις. Από δυο τέτοιες οι Βινίσιους και Γκονζάλο Γκαρθία είχαν τις κορυφαίες στιγμές των Μερένγκες με αδύναμα τελειώματα, προτού ωστόσο η Μπαρτσελόνα ανοίξει τον χορό των γκολ.

Αφού ο Ραφίνια πρωτίστως σπατάλησε την ευκαιρία του ημιχρόνου με τραγικά άστοχο τελείωμα σε τετ-α-τετ(35΄), στιγμές αργότερα επανόρθωσε με τον ιδανικό τρόπο εκτελώντας άψογα στη γωνία του Κουρτουά για το 1-0. Στα λεπτά που ακολούθησαν ο Βέλγος ύψωσε τείχος στις προσπάθειες των Φερμίν - Γιαμάλ, προτού γίνει ο κακός χαμός στον έξτρα χρόνο. Αρχικά στο 45΄+1΄ο Βινίσιους έθεσε υποψηφιότητα για Puskas, όταν πήρε τη μπάλα από αριστερά, μπήκε στην περιοχή με «τούνελ» στον Κουντέ και με αλλεπάλληλες προσποιήσεις βρήκε χώρο για να εκτελέσει στη γωνία για το 1-1.

Δυο λεπτά αργότερα ωστόσο ο Πέδρι εξέθεσε την μαδριλένικη άμυνα με υπέροχη κάθετη για τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος με τρομερό κάψιμο στο τετ-α-τετ ανάκτησε το προβάδισμα των Μπλαουγκράνα. Όλα έδειχναν ένα ημίχρονο στα χρώματα της Μπαρτσελόνα, αλλά οι Μερένγκες δεν είχαν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη. Στο 45΄+5΄ο Χάουσεν σημάδεψε το δοκάρι από εκτέλεση κόρνερ και στην επαναφορά ο Γκονζάλο Γκαρθία εκτέλεσε χωρίς ισορροπία για το 2-2 σε ένα τρελό φινάλε στο πρώτο μέρος.

Ο Ραφίνια υπέγραψε τον τελικό

Σε μια επανάληψη του πρώτου μέρους, οι δυο γίγαντες επέστρεψαν πιο... αργόστροφοι στα πρώτα λεπτά με ελάχιστες καλές στιγμές, όμως προοδευτικά το μομέντουμ άρχισε να γέρνει υπέρ των Μπλαουγκράνα. Και στο 73΄η τύχη τους χαμογέλασε για να τους βάλει ξανά μπροστά. Όταν ο Ραφίνια συγκεκριμένα υποδέχθηκε τη μπάλα στο ύψος της περιοχής και με σουτ που άλλαξε πορεία πάνω στον Ασένθιο έγραψε το 3-2.

Στο 90΄+1΄ο Ντε Γιόνγκ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για σκληρό φάουλ πάνω στον Μπαπέ δίνοντας χαρακτήρα... θρίλερ στο φινάλε, αφού ο Ράσφορντ με τη σειρά του δυο λεπτά αργότερα απέτυχε να τελειώσει το ματς αστοχώντας στο τετ-α-τετ. Μια φάση που η Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να είχε πληρώσει στο 90΄+6΄, όταν ο Καρέρας έχασε την ευκαιρία του τελικού πλασάροντας ολομόναχος και με την εστία στο πιάτο πάνω στον Ζοάν Γκαρθία.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία (83΄Μαρτίν), Μπαλντέ, Πέδρι, Ντε Γιόνγκ, Γιαμάλ (90΄+3΄Αραούχο), Ραφίνια (83΄Ράσφορντ), Φερμίν Λόπεθ (66΄Ντάνι Όλμο), Λεβαντόφσκι (66΄Φεράν Τόρες)

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Καρέρας, Χάουσεν (76΄Αλάμπα), Ασένθιο, Βαλβέρδε (68΄Γκιουλέρ), Τσουαμενί, Καμαβινγκά (84΄Θεμπάγιος), Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο, Βινίσιους (82΄Μαστανουόνο), Γκονζάλο Γκαρθία (76΄Μπαπέ)

