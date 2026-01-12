Ο Λαμίν Γιαμάλ έδειξε κατά λάθος στο live του τον Σέζνι να καπνίζει στα αποδυτήρια, μετά την κατάκτηση του Super Cup Ισπανίας από την Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε για 16η φορά το Super Cup Ισπανίας, επικρατώντας 3-2 της Ρεάλ σε έναν χορταστικό τελικό στην Τζέντα. Μετά τη λήξη του αγώνα, το κλίμα στα αποδυτήρια της Μπαρτσα ήταν, όπως αναμενόταν, πανηγυρικό. Οι παίκτες γιόρτασαν έξαλλα την επιτυχία τους απέναντι στην αιώνια αντίπαλό τους, στήνοντας πάρτι κι εκτός αγωνιστικού χώρου.

Highlight των πανηγυρισμών ήταν και το live που ξεκίνησε ο Λαμίν Γιαμάλ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του ίδιου και των συμπαικτών του με τους φθιλάθλους των Μπλαουγκράνα. Ωστόσο, σε ένα πλάνο που έγινε καταλάθος από τον 18χρονο εμφανίστηκε ο Βόιτσεχ Σέζνι να καπνίζει, με τον νεαρό άσο της Μπάρτσα να σχολιάζει μετά αμήχανα πως «αυτό δεν έπρεπε να καταγραφεί».

🗣️ "ESO NO SE PUEDE GRABAR"



A Lamine Yamal se le apareció Wojciech Szczęsny fumando mientras grababa un Live tras ganar la Supercopa al Real Madrid 😅 pic.twitter.com/iOfAbdsqe5 January 12, 2026

Ο Πολωνός τερματοφύλακας ποτέ δεν έκρυψε την ιδιαίτερη σχέση του με το κάπνισμα. Σε παλαιότερες δηλώσεις του έχει παραδεχθεί ότι δεν αποτελεί καλό παράδειγμα σε αυτό το κομμάτι, καθώς είναι η αγαπημένη του συνήθεια την οποία δεν μπορεί να κόψει με τίποτα.

Τονίζει, ωστόσο, πως προσπαθεί καθημερινά να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, τόσο για τους συμπαίκτες του όσο και για τα παιδιά που τον παρακολουθούν. Στο κομμάτι αυτό, όμως, παραδέχεται πως γίνεται μία εξαίρεση.