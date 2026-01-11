Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Η απονομή του τροπαίου του Supercopa
Μετά από έναν χορταστικό τελικό 95 λεπτών, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν τον τίτλο του ισπανικού Super Cup.
Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης, έλαβε χώρα και η απονομή του τίτλου στους Μπλαουγκράνα, με τον αρχηγό να σηκώνει το τρόπαιο στον ουρανό της Τζέντα, όπου διεξήχθη το σπουδαίο ματς. Αυτή ήταν η 16η επιτυχία της Μπάρτσα στον θεσμό, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να έχει τρεις περισσότερες από τη Βασίλισσα, που είναι δεύτερη στη σχετική λίστα.
