Φεράν Τόρες: Επίσημα στην Παρί Σεν Ζερμέν για πέντε χρόνια!

Φεράν Τόρες: Επίσημα στην Παρί Σεν Ζερμέν για πέντε χρόνια!

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Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την απόκτηση του Φεράν Τόρες από την Μπαρτσελόνα, με τον Ισπανό να υπογράφει για πέντε χρόνια.

Στην Παρί Σεν Ζερμέν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φεράν Τόρες, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης ανακοίνωσαν το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου το deal με την Μπαρτσελόνα.

Οι δυο σύλλογοι τα βρήκαν για ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ (σύμφωνα με δημοσιεύματα από Ισπανία και Γαλλία), ενώ ο «χρυσός» σκόρερ της Ρόχα στον τελικό του Μουντιάλ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας πέντε ετών, μέχρι το 2031.

Ο Φεράν πήρε το νούμερο «9» στους Παριζιάνους, ενώ ήδη έκανε την πρώτη του προπόνηση, υπό τις οδηγίες του Λουίς Ενρίκε. Φυσικά, οι Καταλανοί δεν παρέλειψαν να τον ευχαριστήσουν για τη συμβολή του και να ευχηθούν «καλή συνέχεια» στην πορεία του.

@Photo credits: PSG
     

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