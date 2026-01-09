Ο λόγος που οπαδοί της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ είχαν μπλούζες και σημαίες με αλλοιωμένα σήματα

Η εξήγηση για τα αλλοιωμένα σήματα των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στις εξέδρες των ημιτελικών με Μπιλμπάο και Ατλέτικο.

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει εικόνες από τους αγώνες της Supercopa Ισπανίας στη Σαουδική Αραβία, καθώς παρατήρησαν πως τα σήματα τόσο της Μπαρτσελόνα που έπαιξε πρώτη, όσο και της Ρεάλ Μαδρίτης που αγωνίστηκε χθες, ήταν αλλοιωμένα.

Αλλαγές στα σήματα Μπαρτσελόνα και Ρεάλ

Κατά τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Αθλέτικ Μπιλμπάο, παρατηρήθηκε ότι πολλές φανέλες και σημαίες φιλάθλων της ομάδας του Χάνσι Φλικ που είχαν αγοραστεί εκεί, δεν έφεραν τον σταυρό του Αγίου Γεωργίου, ιστορικό σύμβολο της Βαρκελώνης και της Καταλονίας. Στη θέση του υπήρχε μόνο μία κόκκινη γραμμή σε λευκό φόντο, είτε κάθετη είτε οριζόντια, χωρίς τη χαρακτηριστική διασταύρωση.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάστηκε και στον δεύτερο ημιτελικό, ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ατλέτικο. Στο έμβλημα της «βασίλισσας» έλειπε το στέμμα, κάτι που ουσιαστικά παραπέμπει στη μοναρχία και έχει χριστιανική καταβολή.

Ο λόγος των αλλαγών

Η εξήγηση σχετίζεται με το γεγονός ότι η διοργάνωση διεξάγεται σε μουσουλμανική χώρα, όπου ισχύουν περιορισμοί στην προβολή συμβόλων που δεν συνδέονται με το Ισλάμ. Στους περιορισμούς αυτούς περιλαμβάνονται και στοιχεία χριστιανικής παράδοσης, τα οποία υπάρχουν σε εμβλήματα πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Οργή στα social media

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς φιλάθλους να κάνουν λόγο για έλλειψη σεβασμού στην ιστορική και πολιτισμική ταυτότητα των ομάδων.

Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια κάτω από ανάρτηση της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (RFEF) στο X, η οποία παρουσίαζε Σαουδάραβες φιλάθλους στις εξέδρες του Alinma Stadium της Τζέντα με τροποποιημένα εμβλήματα.

«Πατάτε πάνω σε ένα τόσο καθιερωμένο σύμβολο όπως ο σταυρός του Αγίου Γεωργίου και δεν σας νοιάζει καθόλου», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι κατήγγειλαν ευθέως «λογοκρισία» και αλλοίωση της ιστορίας των συλλόγων.