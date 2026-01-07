Η Μπαρτσελόνα μέσα σε ένα ημίχρονο έκανε φύλλο και φτερό την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Βαλβέρδε, την οποία διάλυσε με 5-0 και σφράγισε το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup Ισπανίας.

Αποδείχθηκε απλώς υπόθεση ημιχρόνου! Η Μπαρτσελόνα ξύπνησε για τα καλά μετά την εμφάνιση «καμπανάκι» απέναντι στην Εσπανιόλ και το «μάρμαρο» το πλήρωσε ο... πρώην της, Ερνέστο Βαλβέρδε. Με καταιγιστικό ρυθμό και τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, οι Μπλαουγκράνα ούτε που ίδρωσαν απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και με το εκκωφαντικό 5-0 προκρίθηκαν στον τελικό του Super Cup Ισπανίας, όπου περιμένουν τον νικητή του Ρεάλ - Ατλέτικο.

Καταιγισμός στο ημίχρονο

Η Μπαρτσελόνα στην ουσία χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να κλειδώσει την πρόκριση, σε ένα πρώτο 45λεπτο πλήρους κυριαρχίας. Κι αφού έριξε προειδοποιητική βολή με χαμένο τετ-α-τετ του Φερμίν Λόπεθ στο 22, στη συνέχεια άρχισε να σφυροκοπάει. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Φεράν Τόρες με σκαστό σουτ από θέση βολής άνοιξε το σκορ, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ο Ραφίνια έκανε το γύρισμα στην περιοχή για τον αμαρκάριστο Φερμίν Λόπεθ ο οποίος με άπιαστο πλασέ άφησε τον Ουνάι Σιμόν για το 2-0.

Το πάρτι των Μπλαουγκράνα συνεχίστηκε στο 34΄, όταν ο Μπάρτζι με διαγώνιο σουτ αιφνιδίασε τον Ουνάι Σιμόν που φέρει πάντως σοβαρή ευθύνη... Ο... καταιγισμός του πρώτου ημιχρόνου ολοκληρώθηκε τελικά στο 38΄, όταν ο Ραφίνια με σουτάρα στο απέναντι «παραθυράκι» έγραψε το 4-0 που έμεινε μέχρι την ανάπαυλα, μιας και τέσσερα λεπτά αργότερα η μοναδική ευκαιρία των Βάσκων στο πρώτο 45λεπτο κατέληξε στο δοκάρι από το πλασέ του Σανθέτ εν κινήσει.

Στο 52΄η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε τον θρίαμβο, όταν έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ των Βάσκων και πλήρη αδράνεια της αμυντικής γραμμής, ο Ραφίνια εκτέλεσε από κοντά για το τελικό 5-0. Στο υπόλοιπο του αγώνα οι Καταλανοί έριξαν ρυθμό κι επέτρεψαν στη Μπιλμπάο την ελπίδα να βρει έστω το γκολ της τιμής, όμως ο Ουνάι Γκόμεθ αστόχησε στο τετ-α-τετ (77΄) στην κορυφαία ευκαιρία της για να βγάλει μια υποτυπώδη αντίδραση.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ (64΄Μαρτίν), Πέδρι (72΄Ντάνι Όλμο), Ντε Γιόνγκ (65΄Μπερνάλ), Φερμίν Λόπεθ, Ραφίνια (65΄Ράσφορντ), Μπάρτζι (72΄Γιαμάλ), Φεράν Τόρες

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ερνέστο Βαλβέρδε): Ουνάι Σιμόν, Αρέσο, Βίβιαν, Παρέδες, Μποϊρό (57΄Λεκέ), Χαουρεγιθάρ, Ρέγκο (52΄Σάντσεθ), Μπερενγκέρ, Σανθέτ (64΄Ρουίθ Ντε Γαλαρέτα), Ναβάρο (54΄Ουνάι Γκόμεθ), Ινιάκι Γουίλιαμς (54΄Γκουρουθέτα)