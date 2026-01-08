Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-1 της Ατλέτικο και θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Super Cup.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα θα διεκδικήσουν τον τίτλο του ισπανικού Super Cup, με την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να επικρατεί 2-1 της Ατλέτικο και να κλειδώνει το clasico για την κούπα.

Οι Μερένγκες δεν θα μπορούσαν να ζητήσουν καλύτερο ξεκίνημα στο ματς, καθώς στο δεύτερο μόλις λεπτό, ο Βαλβέρδε άνοιξε το σκορ με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή.

Οι Ροχιμπλάνκος βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ από πολύ νωρίς και έψαξαν την ισοφάριση, με τον Κουρτουά να σταματά Μπαένα και Σόρλοθ, την ώρα που Ροντρίγκο και Βινίσιους είχαν τις στιγμές τους για το 2-0 της Ρεάλ.

Εντέλει, το δεύτερο τέρμα για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο ήρθε στο 55', όταν ο Ροντρίγκο τελείωσε ιδανικά τη φάση σε τετ α τετ, ισχυροποιώντας το προβάδισμα της Βασίλισσας. Ωστόσο, η απάντηση από πλευράς Ατλέτικο δεν άργησε με τον Σόρλοθ να σκοράρει με κοντινή κεφαλιά τρία λεπτά αργότερα και να βάζει ξανά την ομάδα του στο ματς.

Εντούτοις, οι επόμενες προσπάθειες των παικτών του Σιμεόνε για την ισοφάριση σταμάτησαν στον Κουρτουά, με το 2-1 να είναι το τελικό σκορ και να στέλνει τη Ρεάλ στον τελικό με την Μπαρτσελόνα.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντ. Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίλ, Χάντσκο, Ρουτζέρι (80' Μολίνα), Σιμεόνε, Κόκε (60' Καρντόσο), Γκάλαχερ (46' Λε Νορμάν), Μπαένα (60' Γκριεζμάν), Σόρλοθ (74' Αλμάδα), Άλβαρες

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσ. Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένθιο (69' Μεντί), Ρούντιγκερ (69' Φρ. Γκαρθία), Καρέρας, Ροντρίγκο (87' Μασταντουόνο), Καμαβινγκά (87' Θεμπάγιος), Τσουαμενί, Μπέλιγχαμ, Γκ. Γκαρθία, Βινίσιους (81' Γκιουλέρ)