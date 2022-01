Ο Λούκα Μόντριτς δέχθηκε το πικάρισμα του Αντσελότι μετά τον θρίαμβο στο Super Cup, ο Ιταλός κόουτς του παραπονέθηκε για μια λανθασμένη πάσα και ο Κροάτης τον διόρθωσε λέγοντας: «Τρεις ήταν»!

O Κροάτης χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης στα 36 του έγινε ο γηραιότερος που σκοράρει στο Super Cup Ισπανίας και πέτυχε το πρώτο από τα δύο τέρματα της ομάδας του στη νίκη (2-0) επί της Μπιλμπάο για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς.

Αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης που διεξήχθη στην Σαουδική Αραβία και λίγο αφότου παρέλαβε το βραβείο του, ο Κάρλο Αντσελότι του έκανε πλάκα λέγοντας: «Εκεί είχες κάνει μια λάθος πάσα, γιατί χαίρεσαι;».

Ο Μόντριτς συνέχισε το αστείο και του απάντησε: «Τρεις ήταν οι λάθος πάσες κόουτς»!

🎥 | Ancelotti banter with Modric while having the MOTM award



“You passed it outside there, you missed us the ball there you should not” 🤨😂



“Ahhh I only missed three” pic.twitter.com/0z5CI1oZVG