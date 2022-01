Ο Λούκα Μόντριτς πήρε ακόμα έναν τίτλο με τη Ρεάλ, ακόμα μια προσωπική διάκριση στον τελικό του Super Cup Ισπανίας και στα 36 του δηλώνει πιο χαρούμενος απο ποτέ που μπορεί και χαίρεται τη μπάλα.

Δεξί σουτ από το ύψος της περιοχής δίχως δεύτερη επαφή, κατευθυνόμενη προς τα δίχτυα η μπάλα για το πρώτο από τα δύο γκολ που πανηγύρισε η Ρεάλ απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο το βράδυ της Κυριακής.

Το σύνολο του Κάρλο Αντσελότι πήρε το Super Cup Ισπανίας έχοντας προκριθεί και εις βάρος της Μπαρτσελόνα από τον ημιτελικό του τουρνουά που διεξήχθη στην Σαουδική Αραβία.

Ο 36χρονος Λούκα Μόντριτς που αυτή τη στιγμή περιμένει απλά το τηλεφώνημα για να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο ώστε να συνεχίσει στους «μερένγκες» και την επόμενη σεζόν, υπολογίζει αλλιώς τα χρόνια ζωής και τα χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας...

Modric takes home the MOTM 🏆 pic.twitter.com/FN2BZIrpgT — ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022

Η αντίστροφη μέτρηση τον εξιτάρει και δεν τον «ρίχνει»

Η ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή δεν είναι ίδια όταν το θέμα της ηλικίας μπει στο μυαλό του. Το πλήρωμα του χρόνου έρχεται για όλους κάποια στιγμή και ελάχιστοι είναι εκείνοι που ακόμα κι αν πλησιάζουν τα 40 καταφέρνουν να παραμείνουν ανεπηρέαστοι πνευματικά και σωματικά.

Ένας από αυτούς τους ελάχιστους είναι και ο Λούκα Μόντριτς.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός έχει βρει το κόλπο για να κρατάει τον διακόπτη του μυαλό του στη σωστή θέση. «Έχω φτάσει σε μια ηλικία που πλέον απολαμβάνω περισσότερο από ποτέ το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι διότι πλέον δεν ξέρεις πότε μπορεί να φτάσει το τέλος και μέχρι πότε θα αντέχεις να βρίσκεσαι στο κορυφαίο επίπεδο».

Αυτή η σκέψη βοηθάει τον Μόντριτς να παραμένει σε υψηλότατο level και με απόλυτα σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Κάρλο Αντσελότι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και φυσικά τον κάνει να μη σκέφτεται καν τις πιθανότητες ν' αρχίσει να επιβαρύνεται το σώμα του.

Θέλει σαν τρελός ν' ανανεώσει το συμβόλαιό του. Και αυτό είναι κάτι που ξανά, δεν το σκέφτεται καθόλου. «Όταν έρθει η στιγμή απλά θα περιμένω την ενημέρωση από τη διοίκηση. Η ομάδα ξέρει ότι εγώ θέλω να συνεχίσω εδώ και το θεωρώ δεδομένο ότι αυτό θα γίνει και θα συμφωνήσουμε σύντομα» είπε ο ποδοσφαιριστής.

🎥 | Ancelotti banter with Modric while having the MOTM award



“You passed it outside there, you missed us the ball there you should not” 🤨😂



“Ahhh I only missed three” pic.twitter.com/0z5CI1oZVG — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) January 16, 2022

Ο γηραιότερος που όμως δίνει το παράδειγμα στη νιότη

Στην ηλικία των 36 ετών και των 129 ημερών, ο Λούκα Μόντριτς έγινε ο γηραιότερος σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης στο Super Cup. Γι' ακόμα μια φορά ήταν πηγή... ζωντάνιας και ποιότητας στο χώρο του κέντρου για τη «βασίλισσα» και γι' ακόμα μια φορά μαζί με τους Καζεμίρο και Κροος συνέχισαν να γράφουν τη δική τους ιστορία. Άλλωστε, οι τρεις τους έχουν κάνει... μπράτσα από τα τρόπαια που έχουν σηκώσει.

Για την ακρίβεια, από την έναρξη της 2015 – 2016, την πρώτη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή, που η τριπλέτα αυτή βρέθηκε μαζί στο χορτάρι με τη λευκή φανέλα της Ρεάλ, το κλαμπ έχει πανηγυρίσει τρία Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, ισάριθμα Champions League, ισάριθμα Super Cup Ισπανίας, δυο Super Cup Ευρώπης και άλλα δυο πρωτθαλήματα! Στο σύνολό τους, 13 τίτλοι με τους τρεις ποδοσφαιριστές να έχουν τεράστια προσφορά σε όλη αυτή την επιτυχία.

Θα μπορούσε να είναι τόσο χορτασμένος από τους θριάμβους που έχει γευτεί στην καριέρα. Κι όμως σε κάθε ματς είναι παράδειγμα προς μίμηση με το κίνητρο που έχει όταν πατάει στον αγωνιστικό χώρο και τον ιδρώτα που ρίχνει για το καλό της ομάδας του.

Το μεγαλύτερο κομμάτι γι' αυτό τον μαγικό Λούκα Μόντριτς που δεν επηρεάζεται καθόλου από τον χρόνο που περνάει, είναι το μυαλό. Γιατί έτσι χειρίζεται σωστά το Θείο ταλέντο που του δόθηκε και τις ικανότητες που εκείνος εξέλιξε ανά τα χρόνια.

At 36 years and 129 days old, Luka Modrić is the oldest player in Supercopa history to score in the competition.



He'll keep playing forever. 🍷 pic.twitter.com/reWNAkq48g — Squawka Football (@Squawka) January 16, 2022