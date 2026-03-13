Ακόμη ένα πρόβλημα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φερλάν Μεντί να βγαίνει νοκ άουτ λόγω τραυματισμού.

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα τραυματισμών στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φερλάν Μεντί να αποτελεί το νέο όνομα στη λίστα των απόντων που καλείται να διαχειριστεί ο Άλβαρο Αρμπελόα! Ο Γάλλος μπακ αποχώρησε τραυματίας από το 3-0 ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League, με τη Βασίλισσα να ενημερώνει πως αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές διάστημα απουσίας, ωστόσο φαντάζει δεδομένο ότι ο 30χρονος αμυντικός θα χάσει το επερχόμενο ματς πρωταθλήματος με αντίπαλο την Έλτσε αλλά και τη ρεβάνς με τη Σίτι - δίνοντας παράλληλα αγώνα δρόμου για να προλάβει το μαρδιλένικο ντέρμπι με την Ατλέτικο που είναι προγραμματισμένο για τις 22 Μαρτίου. Την ίδια ώρα, στη Ρεάλ δεν υπολογίζουν ούτε τους Μπέλιγχαμ, Μπαπέ, Αλάμπα, Καρέρας Ροντρίγκο, Μιλιτάο και Θεμπάγιος...