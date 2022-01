Ανώτερη η Ρεάλ Μαδρίτης, νίκησε με πειστικό τρόπο την Αθλέτικ Μπιλμπάο (2-0) και κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας για 12η φορά στην ιστορία της, κάνοντας… σεφτέ για την φετινή σεζόν - Μόντριτς (γκολάρα) και Μπενζεμά (πέναλτι) οι σκόρερ, ο Κουρτουά απέκρουσε πέναλτι του Ραούλ Γαρθία στο 89’.

Μια ντουζίνα Super Cup Ισπανίας έχει πλέον στην συλλογή της η Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα λιγότερο, δηλαδή, από τα Champions League που κοσμούν την μυθική βιτρίνα της Βασίλισσας, η οποία λύγισε και την αξιόμαχη Αθλέτικ Μπιλμπάο (2-0) στον τελικό που διεξήχθη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Νταβίντ Αλάμπα, απών από τον συναρπαστικό ημιτελικό με την Μπαρτσελόνα λόγω ενοχλήσεων, επέστρεψε στην ενδεκάδα του Κάρλο Αντσελότι, παίρνοντας την θέση του Νάτσο, με τον Λούκας Βάθκεθ να αντικαθιστά τον απόντα (λόγω κορονοϊού) Ντάνι Καρβαχάλ και τον Ροντρίγκο, καθοριστικό στο «Clasico», να ξεκινάει αντί του Μάρκος Ασένσιο στην τριάδα της επίθεσης.

Με την ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε στον ημιτελικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης η Αθλέτικ, με τον Μαρθελίνο Γαρθία Τοράλ να κρατάει για το δεύτερο ημίχρονο τον ήρωα της νίκης με τους Ροχιμπλάνκος, Νίκο Γουίλιαμς.

Οι Βάσκοι ξεκίνησαν με πίεση ψηλά για να δυσκολέψουν την κυκλοφορία μπάλας των Μαδριλένων, οι οποίοι όμως είχαν την κατοχή (60% στο πρώτο μέρος) και, κυρίως, ήξεραν πως να την εκμεταλλευτούν.

Στο 11ο λεπτό, η Αθλέτικ ζήτησε πέναλτι για χέρι του Αλάμπα στην περιοχή, το οποίο όντως υπάρχει, αλλά είναι ξεκάθαρα το χέρι με το οποίο ο Αυστριακός προσπαθεί να στηριχθεί, κάνοντας τάκλιν σε προσπάθεια του Ινιάκι Γουίλιαμς.

Εφτά λεπτά αργότερα, ο Καρίμ Μπενζεμά έκανε για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία του με διαγώνιο σουτ που έφυγε ελάχιστα άουτ, δίνοντας ώθηση στην Ρεάλ για να πλησιάσει με αξιώσεις την εστία του Ουνάι Σιμόν.

Αυτή, δηλαδή, που παραβίασε στο 38ο λεπτό ο τεράστιος Λούκα Μόντριτς. Ο Κροάτης, με το εσωτερικό του ποδιού ύστερα από ωραία ενέργεια και πάσα του Ροντρίγκο, πλασάρει ιδανικά από το ύψος της μεγάλης περιοχής και δίνει δίκαιο προβάδισμα στην Ρεάλ με βάση την εικόνα του αγώνα, έστω και αν καμία από τις δύο ομάδες δεν είχε κλασικές ευκαιρίες.

Luka Modric is timeless… What a goal! pic.twitter.com/4LIMsVtfb8

Η Αθλέτικ αντέδρασε σχετικά γρήγορα και άγγιξε την ισοφάριση λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους, όταν το σουτ του Ουνάι Σανθέτ έφυγε ελάχιστα άουτ, στην πρώτη πραγματικά σημαντική φάση των Βάσκων.

Εφτά λεπτά πριν από την ανάπαυλα, ο αειθαλής Μόντριτς (36 ετών, για να μην ξεχνιόμαστε) άνοιξε το σκορ για την Ρεάλ. Και, εφτά λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Μπενζεμά έβαλε σφραγίδα τίτλου για τους Μαδριλένους.

Σε σουτ του Γάλλου μέσα στην περιοχή, η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Γεράι Άλβαρεθ και βγαίνει κόρνερ. Ο διαιτητής εξετάζει την φάση μέσω του VAR, δείχνει (ορθά) την άσπρη βούλα και, από αυτή, ο Μπενζεμά σημειώνει το… 24ο του γκολ σε 27 επίσημα παιχνίδια φέτος!

Karim Benzema doubles Real Madrid's lead from the penalty spot pic.twitter.com/6fE2q3pXSf

Το 2-0 έμοιαζε (και αποδείχθηκε) δυσβάσταχτο βάρος για την Αθλέτικ, παρά τις τρεις μαζεμένες αλλαγές του Μαρθελίνο και την απέλπιδα προσπάθεια της κατόχου του Super Cup να διατηρήσει τα σκήπτρα.

Ο Ραούλ Γκαρθία είχε δύο κεφαλιές που έφυγαν άουτ, ο Έντερ Μιλιτάο έδιωξε σωτήρια την μπάλα σε σουτ του ίδιου, αλλά όλες οι προσπάθειες της Αθλέτικ σταματούσαν στην καλά στημένη άμυνα της Ρεάλ, με τον Τιμπό Κουρτουά΄να μην κάνει ούτε μια επέμβαση για πάνω από 80 λεπτά.

Ο Βέλγος, όμως, χρειάστηκε μόλις μια επέμβαση για να υπενθυμίσει ότι, αυτή την στιγμή τουλάχιστον, είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο. Στο 87’, ο Έντερ Μιλιτάο σταμάτησε την μπάλα με το χέρι πάνω στην γραμμή.

Αποβολή του Βραζιλιάνου και πέναλτι που ανέλαβε να εκτελέσει ο Ραούλ Γαρθία, ο οποίος είδε τον Κουρτουά να διώχνει την μπάλα με το πόδι και να βάζει οριστική… ταφόπλακα στα όνειρα της Αθλέτικ για comeback στον τελικό.

Best goalkeeper in the worldpic.twitter.com/rZrKgAXjPE