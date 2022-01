Ο γιος του Φεντερίκο Βαλβέρδε πανηγύρισε με την ψυχή του το γκολ του Ουρουγουανού κόντρα

Τρεις φορές προηγήθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ. Τις δύο εξ' αυτών ισοφαρίστηκε, σε ένα άκρως απολαυστικό ντέρμπι. Ήρωας για το σύνολο του Κάρλο Αντσελότι αποδείχθηκε τελικώς ο Φεντερίκο Βαλβέρδε που διαμόρφωσε το τελικό 3-2!

Ο Ουρουγουανός άσος αποθεώθηκε όπως είναι λογικό από το σύνολο των οπαδών των «μερένγκες», το βίντεο της συζύγου να πανηγυρίζει έξαλλα το γκολ του έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αλλά ο μεγαλύτερος fan του είναι άλλος!

Ο 2 ετών γιος του Μπενίσιο!

Ο πιτσιρίκος κοιτούσε με λατρεία την οθόνη όπου ο πατέρας του έκανε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του αγώνα φωνάζοντας ρυθμικά «μπαμπά!»!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Federico Valverde's son was his biggest fan after scoring the game winner over Barça ❤️



(via minabonino/IG) pic.twitter.com/EwKTQaWHJI