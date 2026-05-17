Σοκάρει πρώην παίκτης της Ρεάλ: «Έπινα 70 μπίρες και 15 καϊπιρίνια και πήγαινα μεθυσμένος για προπόνηση»
Λόγια που... σοκάρουν και παράλληλα στεναχωρούν «έδωσε» σε συνέντευξή του ένας πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Βραζιλίας, ο γνωστός την δεκαετία του 2000, Σισίνιο.
Ο παλαί ποτέ σπουδαίος δεξιός μπακ-χαφ που πέραν από τη «βασίλισσα», αγωνίστηκε επίσης και στη Ρόμα, έχοντας συνολικά στην καριέρα του περισσότερες από 480 συμμετοχές (με 34 γκολ και 74 ασίστ) και κατέκτησε πέντε τρόπαια.
Σε συνέντευξή του στη Gazzetta Dello Sport, ο 45χρονος πλέον Σισίνιο αναφέρθηκε στο πως... κατέρρευσε, όντας εθισμένος στο αλκοόλ, με τα λόγια του να έχουν γίνει viral. Όπως αποκάλυψε, από τα 13 του άρχισε να πίνει μπίρες, και ουσιαστικά αυτή ήταν η αρχή του κακού, αφού μέχρι και την ηλικία των 32 ετών έπινε δίχως σταματημό.
Πλέον, έχει αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και ζει μια φυσιολογική ζωή, όμως προφανώς μετανιώνει για το παρελθόν, καθώς έχασε την ευκαιρία να δείξει ποιος πραγματικά ήταν, όταν πήρε την ευκαιρία να αγωνιστεί στη Ρεάλ το 2006, στους περίφημους Galacticos, ενώ οι... ατασθαλίες συνεχίστηκαν και την επόμενη σεζόν στη Ρώμη.
«Κατέστρεψα τον εαυτό μου με το αλκοόλ. Όσο μεγάλωνα, τόσο περισσότερο έπινα. Ήμουν πάντα στο σπίτι, πήγαινα για ύπνο στις 4 τα ξημερώματα και πήγαινα στην προπόνηση μεθυσμένος στις 8 το πρωί.
Ξεπέρασα κάθε όριο. Το ρεκόρ μου είναι 70 μπίρες και 15 καΪπιρίνια σε μια ημέρα, χωρίς να υπολογίζω δύο πακέτα τσιγάρα. Μισούσα τον ύπνο, ήθελα απλώς να διασκεδάσω στο σπίτι με φίλους», αποκάλυψε ο τηλεοπτικός πλέον σχολιαστής στην Βραζιλία.
🚨 Cicinho 🇧🇷, ancien latéral droit passé par le Real Madrid, RACONTE SON ADDICTION À L’ALCOOL, lui qui a arrêté de boire il y a maintenant 14 ans. 😰— Actu Foot (@ActuFoot_) May 16, 2026
« JE ME SUIS DÉTRUIT AVEC L’ALCOOL. Plus je vieillissais, plus je buvais. 😩
J’étais toujours chez moi, je me couchais à 4h du… pic.twitter.com/hCKugJUjdM
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.