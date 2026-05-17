Δημοσιεύματα του εξωτερικού κάνουν λόγο για... ματιές της Ρεάλ Μαδρίτης στους Ρόδρι και Γκβάρντιολ της Μάντσεστερ Σίτι.

Ενίσχυση από την Αγγλία και συγκεκριμένα από τη Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως επιθυμεί η Ρεάλ Μαδρίτης! Δημοσιεύματα της AS και του ESPN κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Λος Μπλάνκος για τους Γκβάρντιολ και Ρόδρι. Ο δεύτερος μάλιστα φέρεται να είναι διακαής πόθος του Μουρίνιο, σε περίπτωση που ο Πορτογάλος επιστρέψει στην ισπανική πρωτεύουσα.

Πιο συγκεκριμένα η AS αναφέρει πως οι Μαδριλένοι στοχεύουν στην αμυντική τους ανασυγκρότηση για την επόμενη σεζόν και ο Κροάτης αμυντικός των Πολιτών φαίνεται να... αρέσει. Ο 24χρονος ανασταλτικός απασχολεί εδώ και χρόνια τη Βασίλισσα σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Ισπανών και παρόλο που έχει συμβόλαιο έως το 2028 με τον αγγλικό σύλλογο δεν είναι σίγουρη η παραμονή του στο Μάντσεστερ λόγω των τραυματισμών, που τον έχουν ταλαιπωρήσει.

Αναφορικά με τον Ρόδρι, ο 29χρονος Ισπανός είναι η «καψούρα» του Μουρίνιο και θα είναι ο πρώτος στόχος του Special One εάν καθίσει ξανά στον πάγκο της Ρεάλ, σύμφωνα με το Football Insider. Ο παίκτης από την πλευρά του έχει εκφράσει αρκετές φορές πως δε θα είχε πρόβλημα να αγωνιστεί στη άσπρη... πλευρά της ισπανικής πρωτεύουσας, παρόλο που είναι παιδί της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Για τον ποιοτικό Ισπανό μέσο φαίνεται πως θα ενδιαφερθούν επίσης οι Τσέλσι και Λίβερπουλ, που αμφότερες είχαν αποτυχημένες σεζόν και θα επιδιώξουν την ενίσχυσή τους.