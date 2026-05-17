Μία αγωνιστική απομένει για το φινάλε στη La Liga, με τα ανοιχτά μέτωπα να είναι αρκετά, τόσο για την έξοδο στην Ευρώπη, όσο και για την παραμονή. Όσον αφορά στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, η Θέλτα έμεινε στο 1-1 (4' Σβέντμπεργκ – 52' Ι. Γουίλιαμς) με την Αθλέτικ Μπιλμπάο εκτός έδρας και θέλει απλά έναν βαθμό για να εξασφαλίσει την έξοδο στο Europa League, καθώς η Χετάφε ηττήθηκε 1-0 (19' Σουστ) εκτός έδρας από την Έλτσε, και παρέμεινε έβδομη - θέση που οδηγεί στο Conference League. Ένα αποτέλεσμα που ανέβασε τους νικητές στη 17η θέση και στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη.

Στο ντέρμπι παραμονής η Λεβάντε ήταν η μεγάλη νικήτρια, επικράτησε 2-0 της Μαγιόρκα εντός έδρας και βρέθηκε ακόμα πιο κοντά στη σωτηρία. Στο +2 οι γηπεδούχοι από τη 18η θέση, ενώ οι Νησιώτες χρειάζονται νίκη στην τελευταία στροφή και συνδυασμό αρκετών αποτελεσμάτων για να σωθούν.

Η Τζιρόνα αναζητούσε την υπέρβαση στη Μαδρίτη, ωστόσο η Ατλέτικο επικράτησε 1-0 και άφησε τους Καταλανούς κάτω από την επικίνδυνη ζώνη, στο -2 από Ελτσε, Οσασούνα, Λεβάντε και όλα αυτά μια αγωνιστική πριν το τέλος της φετινής La Liga. Oι Ροχιμπλάνκος έπιασαν την Βιγιαρεάλ στην 3η θέση της βαθμολογίας. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Λούκμαν στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Έσπι άνοιξε το σκορ για τη Λεβάντε, με τις δυο ομάδες να μένουν με δέκα παίκτες στο 86'. Η Λεβάντε ένα λεπτό αργότερα πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Αριάγα. Στις καθυστερήσεις ο Ντέλα αστόχησε από την άσπρη βούλα.

Η Ράγιο λίγες ημέρες πριν το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού έβαλε τέλος στα όποια επικίνδυνα σενάρια υποβιβασμού, καθώς επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Βιγιαρεάλ. Ο Καμέγιο στο 28' και ο Αλεμάο στο 47ο λεπτό διαμόρφωσαν το 2-0 για τους Μαδριλένους που σφράγισαν την παραμονή στη LaLiga.

Αγκαλιά με την παραμονή η Αλαβές, η οποία επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Οβιέδο. Οι φιλοξενούμενοι θέλουν ένα βαθμό στην τελευταία στροφή για να εξασφαλίσουν και τυπικά τη σωτηρία τους χωρίς να περιμένουν συνδυασμό αποτελεσμάτων. Ο Μαρτίνεθ στο 17' πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Νίκη γοήτρου πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης στη Σεβίλλη, όπου επικράτησε 1-0 της ομώνυμης ομάδας. Το γκολ του Βινίσιους στο 15ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, με τους Ανδαλουσιάνους να βλέπουν το νικηφόρο σερί τριών αγώνων που έτρεχαν να σπάει αλλά να εξασφαλίζουν έστω και έτσι την παραμονή.

Στο Σαν Σεμπαστιάν, μετά από ένα απίθανο ματς με επτά γκολ και συνεχείς ανατροπές, η Βαλένθια επικράτησε 4-3 εκτός έδρας της αδιάφορης Σοσιεδάδ και έμεινε ζωντανή για την έξοδο στην Ευρώπη. Οι Βάσκοι προηγήθηκαν με τον Μουνιόθ (3'), εντούτοις Γκέρα (8') και Ντούρο (22') έβαλαν μπροστά τις Νυχτερίδες, πριν οι γηπεδούχοι πάρουν ξανά το προβάδισμα με το αυτογκόλ του Ταρέγκα (60') και το γκολ του Όσκαρσον (63'). Η αποβολή του Κομέρ (70') φάνηκε να... τελειώνει τους Βαλενθιάνους, εντούτοις Ροντρίγκεθ (89') και Γκέρα (90+3') έφεραν το διπλό!

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη πήρε η Εσπανιόλ, που επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Οσασούνα και σκαρφάλωσε στην ενδέκατη θέση της βαθμολογίας. Ρομέρο (27') και Γκαρσία (53') χρίστηκαν σκόρερ για τους Καταλανούς, με τον Μουνιόθ να έχει ισοφαρίσει προσωρινά για τους γηπεδούχους στο 49'.