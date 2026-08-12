AEK – ΟΦΗ (τελικός Super Cup): Η αποθέωση του Fair Play όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε μπροστά στο βάθρο και χειροκρότησε την απονομή των Κυπελλούχων!
Συγκεκριμένα ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως φανέρωσε και η τηλεοπτική κάμερα βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το βάθρο που βρίσκονταν οι παίκτες και οι προπονητές του ΟΦΗ, αλλά και ο ιδιοκτήτης του συλλόγου Μιχάλης Μπούσης. Ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ, έχοντας ως συνήθως στο λαιμό του το κασκόλ της ομάδας του, χειροκρότησε ιπποτικά τους νικητές και κατακτητές του Super Cup. Στη συνέχεια ο κ. Μπούσης κατέβηκε από το βάθρο και αγκαλιάστηκε με τον Μάριο Ηλιόπουλο αναγνωρίζοντας το μεγαλείο της κίνησης.
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