Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, η οποία όμως είναι ο ορισμός του Fair Play προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, την ώρα που γινόταν η απονομή του τροπαίου στους παίκτες του ΟΦΗ!

Συγκεκριμένα ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως φανέρωσε και η τηλεοπτική κάμερα βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το βάθρο που βρίσκονταν οι παίκτες και οι προπονητές του ΟΦΗ, αλλά και ο ιδιοκτήτης του συλλόγου Μιχάλης Μπούσης. Ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ, έχοντας ως συνήθως στο λαιμό του το κασκόλ της ομάδας του, χειροκρότησε ιπποτικά τους νικητές και κατακτητές του Super Cup. Στη συνέχεια ο κ. Μπούσης κατέβηκε από το βάθρο και αγκαλιάστηκε με τον Μάριο Ηλιόπουλο αναγνωρίζοντας το μεγαλείο της κίνησης.