ΑΕΚ - ΟΦΗ (Τελικός Super Cup): Η πρώτη μεγάλη επέμβαση του «rookie» Μπαλαμώτη
Ο Μάριος Μπαλαμώτης κλήθηκε να κάνει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup με αντίπαλο τον ΟΦΗ και στο πρώτο ημίχρονο έκανε μια σπουδαία επέμβαση.
Στο 42ο λεπτό οι κυπελλούχοι έφυγαν στην αντεπίθεση, από προσπάθεια του Αϊτόρ η μπάλα έφτασε στον Νους, ο οποίος έπιασε υπέροχο σουτ στην κίνηση από διαγώνια θέση, όμως ο νεαρός κίπερ του είπε «όχι» με εντυπωσιακή απόκρουση.
Θυμίζουμε πως οι πρωταθλητές πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα, χάρη σε φανταστικό γκολ του Γιόβιτς.
Η σπουδαία επέμβαση του Μπαλαμώτη
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