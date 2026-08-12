Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από τον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ να επικρατεί της ΑΕΚ στα πέναλτι κατακτώντας το τρόπαιο.

Τελικός με δυνατές συγκινήσεις αυτός του Super Cup στο Παγκρήτιο, με τον ΟΦΗ να κατακτά το τρόπαιο επικρατώντας της ΑΕΚ με 4-5 στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Ένωση πήρε το προβάδισμα με ένα φοβερό γκολ του Γιόβιτς (38'), ωστόσο στο δεύτερο μέρος οι Κρητικοί γύρισαν το παιχνίδι με εξαιρετικό πλασέ του Ανδρούτσου (69') και κεφαλιά του Κωστούλα (76').

Ο Ζίνι στο 98' ισοφάρισε σε 2-2 με κεφαλιά, σώζοντας την ΑΕΚ και στέλνοντας τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί ο ΟΦΗ με 4-5 κατάφερε να επικρατήσει και να κατακτήσει το Super Cup!