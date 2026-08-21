«Πρόωρο τέλος από τον Ηρακλή ο Ντ’ Αουσίλιο»
Ο Ηρακλής έχει ραντεβού στην πρεμιέρα της Super League απέναντι στην ΑΕΚ (22/08, 20:00, LIVE από το Gazzetta), όμως ο Βάλτερ Ματσάρι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μικέλε Ντ’ Αουζίλιο.
Αναλυτικότερα όπως αναφέρουν Ιταλικά ΜΜΕ ο 26χρονος Ιταλός μεσοεπιθετικός επιστρέφει στην πατρίδα του, καθώς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Πεσκάρα. Έτσι, το σύντομο πέρασμά του από τον Ηρακλή φτάνει στο τέλος του πριν καλά-καλά ξεκινήσει η σεζόν που ο Γηραιός ανέβηκε μετά από εννέα χρόνια στα... σαλόνια του ελληνικού πρωταθλήματος.
Να θυμίσουμε πως ο Ντ’ Αουζίλιο είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι από τους Κυανόλευκους. Η συμφωνία, ωστόσο, διακόπηκε πρόωρα...Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Κατάνια, ενώ δύο χρόνια νωρίτερα είχε πανηγυρίσει την άνοδο στη Serie B με την Αβελίνο, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Serie C.
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