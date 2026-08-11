ΑΕΚ: Έφτασε Ηράκλειο η αποστολή, θερμή υποδοχή από τον κόσμο
Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε πριν λίγο στο Ηράκλειο, καθώς αύριο (12/8) θα τεθεί αντιμέτωπη με τον κυπελλούχο ΟΦΗ για το Super Cup.
Μικροί και μεγάλοι φίλαθλοι της Ένωσης, όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσαν το «παρών» στο αεροδρόμιο της πόλης προκειμένου να υποδεχθούν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του.
Οι Κιτρινόμαυροι δεν αρνήθηκαν φυσικά να υπογράψουν αυτόγραφα και να βγάλουν φωτογραφίες με όσους περίμεναν την άφιξή τους, παίρνοντας ένα δυνατό ψυχολογικό boost εν όψει της ερχόμενης αναμέτρησης στο Παγκρήτιο.
Το βίντεο από το ταξίδι της ΑΕΚ
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