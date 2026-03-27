Σε μια ιστορική πρωτοβουλία της ΚΕΔ, στον μεγάλο τελικό του Super Cup της Super League 2 ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Ηρακλή (28/3, 18:30), η διαιτητική ομάδα θα αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες.

Επικεφαλής της αναμέτρησης ορίστηκε η Ελένη Αντωνίου από την ΕΠΣ Αχαΐας, η οποία πλαισιώνεται από τις βοηθούς Βασιλεία Τσικλητάρη (Πιερίας) και Ζωή Παπαδοπούλου (Μακεδονίας), ενώ τέταρτη διαιτήτρια θα είναι η Αναστασία Μυλοπούλου (Καβάλας).

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην Ελένη Αντωνίου, η οποία θεωρείται η κορυφαία Ελληνίδα «πρέσβειρα» της διαιτησίας διεθνώς. Ανήκει στην κατηγορία elite της UEFA κι αποτελεί την πρώτη γυναίκα που σφύριξε ποτέ σε αγώνα της Super League, κάνοντας το ιστορικό της ντεμπούτο στο Βόλος - ΟΦΗ το 2022. Σε διεθνές επίπεδο, έχει διευθύνει κρίσιμες αναμετρήσεις στο UEFA Women’s Champions League, ενώ έχει σημαντική παρουσία και στο Women's EURO.

