Gazzetta Awards 2025: Η πιο ΠΑΟΚ στιγμή του Βιεϊρίνια και οι ατάκες για Κωνσταντέλια και Λουτσέσκου (vid)

Στα Gazzetta Awards 2025 ο Αντελίνο Βιεϊρίνια, μίλησε για την πιο ΠΑΟΚ στιγμή που έζησε στην καρίερα του, ενώ αναφέρθηκε και στους Ραζβάν Λουτσέσκου και Γιάννη Κωσνταντέλια.

Τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet αποτελούν πλέον θεσμό στα αθλητικά δρώμενα της χώρας κλείνοντας αισίως 11 χρόνια «ζωής» με μια φαντασμαγορική τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε τη περασμένη Δευτέρα (07/02) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το «παρών» στη λαμπερή δεξίωση έδωσε και ο Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Μπάνε Πρέλεβιτς για να παραλάβουν το βραβείο για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.

Κατά την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής, ο Πορτογάλος θέλησε να ευχαριστήσει τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για τη συνεισφορά του στην ομάδα, ενώ παράλληλα αφιέρωσε με τη σειρά του το βραβείο στα επτά «αετόπουλα» του Δικέφαλου που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Πέρα από τη συμβολική στιγμή, που ο Βιεϊρίνια παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της ομάδας του, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το backstage της βράβευσής. Όταν αποφορτίστηκε το κλίμα, ο άλλοτε αρχηγός του δικέφαλου του βορρά μίλησε στη κάμερα του Gazzetta και αναφέρθηκε στην πιο...ΠΑΟΚ στιγμή που έζησε κατα τη διάρκεια της καριέρας του, στον αγώνα του Conference κόντρα στην Γάνδη, όταν τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Επιπέλον, έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του συλλόγου για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του, ενώ παράλληλα μίλησε για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, τον οποίο χαρακτήρισε μάλιστα ως δεύτερο πατέρα του, αλλά και για τον αστέρα της ομάδας, Γιάννη Κωνσταντέλια, εκθειάζοντας το ταλέντο και την εργατικότητα του.