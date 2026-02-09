Βιεϊρίνια στα Gazzetta Awards 2025: «Με Σαββίδη ο ΠΑΟΚ έκανε το βήμα παραπάνω»

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια αποθέωσε τον Ιβάν Σαββίδη και τη συνεισφορά του στον ΠΑΟΚ, κατά τη βράβευσή της ομάδας για τα 100 χρόνια ιστορίας στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Ο ΠΑΟΚ τιμήθηκε στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet για τα 100 χρόνια ιστορίας του, με τους Μπάνε Πρέλεβιτς και Αντελίνο Βιεϊρίνια να ανεβαίνουν στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο.

Κατά την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής, ο Πορτογάλος θέλησε να ευχαριστήσει τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για τη συνεισφορά του στην ομάδα, ενώ παράλληλα αφιέρωσε με τη σειρά του το βραβείο στα επτά «αετόπουλα» του Δικέφαλου που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

«Ήθελα κι εγώ να μιλήσω για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ που ήταν μια ομάδα από πρόσφυγες. Στη Θεσσαλονίκη έκαναν το σπίτι τους, έγινε ο ΠΑΟΚ της Βόρειας Ελλάδος και πλέον όλης της Ελλάδας. Να ευχαριστήσω την οικογένεια και τον Ιβάν Σαββίδη που από τη στιγμή που έχει αναλάβει την ομάδα, κάναμε το βήμα παραπέρα.

Στα επόμενα χρόνια θα γίνει και πιο σκληρός. Ήθελα να τιμήσω και τα εφτά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ακολουθώντας την ομάδα. Θέλουμε κι εμείς από την πλευρά μας αυτή τη χρονιά να έχουμε ένα κίνητρο παραπάνω να κερδίσουμε όλους τους στόχους μας για να μπορούμε να το αφιερώσουμε σε αυτούς» τόνισε.