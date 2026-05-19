Η ΑΕΚ τελείωσε την περσινή σεζόν με το... καταστροφικό 0/6 στα Play Offs και φέτος κατάφερε να ολοκληρώσει τη χρονιά της κατάκτησης του πρωταθλήματος δίχως ήττα σε 10 διαδοχικά ματς με τις άλλες ομάδες του Big 4.

Η πρώτη χρονιά του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία. Ο Δικέφαλος, μετά το επίτευγμα των τριών προκρίσεων στα προκριματικά και την πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Conference League, πέτυχε τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Σέρβος τεχνικός πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό αυτήν την υπέροχη χρονιά της Ένωσης, καθώς παρέλαβε μια ομάδα ψυχολογικά «λαβωμένη» και κατάφερε αρχικά να την κάνει να παίρνει αποτελέσματα και στη συνέχεια να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου της Stoiximan Super League.

Φυσικά, ένα κομμάτι που «διόρθωσε» ο κόουτς της ΑΕΚ είναι τα αποτελέσματα στα μεγάλα παιχνίδια με τις άλλες τρεις ομάδες του Big 4. Θυμίζουμε πως την περασμένη αγωνιστική περίοδο οι Κιτρινόμαυροι υπέστησαν έξι διαδοχικές ήττες στα ματς των Play Offs 1-4 κόντρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να τερματίσουν στην 4η θέση, ενώ μπήκαν στο «μίνι» πρωτάθλημα ως 2οι.

Το αήττητο σερί με τις ανταγωνίστριες

Φυσικά, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς χρειάστηκαν χρόνο για να βρουν τα πατήματά τους και να προσαρμοστούν στα «θέλω» του νέου προπονητή. Χαρακτηριστικό είναι πως ο Σέρβος στα πρώτα του δύο ματς απέναντι σε ανταγωνίστριες ομάδες γνώρισε ισάριθμες ήττες.

Στις 19 Οκτωβρίου η ΑΕΚ έχασε στην Allwyn Arena από τον ΠΑΟΚ με 2-0 και μία εβδομάδα αργότερα ηττήθηκε με το ίδιο σκορ από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Έκτοτε, ο Δικέφαλος «έτρεξε» αήττητο σερί 24 αναμετρήσεων (16 νίκες – 8 ισοπαλίες) μέχρι τη φιέστα με τους Πειραιώτες και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται δέκα ματς με τις άλλες τρεις ομάδες του Big 4.

Σε αυτό το σερί, η Ένωση είχε απολογισμό πέντε νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες, ολοκληρώνοντας αήττητη και τη διαδικασία των Play Offs 1-4. Η καλύτερη επίδοση της ΑΕΚ στα ματς με τις ανταγωνίστριές της είναι το αήττητο των 13 αναμετρήσεων, το οποίο ξεκίνησε στα Play Offs της σεζόν 2022-23 και έφτασε μέχρι τα Play Offs της περιόδου 2023-24. Ξεκίνησε μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 19 Φεβρουαρίου του 2023 και σταμάτησε στην εκτός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-1 στις 3 Απριλίου του 2024.

Η ΑΕΚ στα Play Offs 1-4 της σεζόν 2024/25

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-3

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-1

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-0

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-2

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-2

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0

Συγκομιδή: 0 βαθμοί

Η ΑΕΚ στα Play Off 1-4 της σεζόν 2025/26

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1

Συγκομιδή: 12 βαθμοί