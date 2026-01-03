Οι παίκτες του Ολυμπιακού έβγαλαν ομαδική φωτογραφία στο τσάρτερ παρέα με την κούπα του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup λυγίζοντας στην παράταση τον ΟΦΗ με 3-0.

Οι Πειραιώτες έφτασαν τους 338 τίτλους, πήραν το πρώτο τρόπαιο το 2026 και στο τσάρτερ της επιστροφής οι παίκτες έβγαλαν μία ομαδική φωτογραφία με την κούπα.

Δείτε φωτορεπορτάζ