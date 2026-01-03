Ολυμπιακός: Η φωτογραφία με την κούπα μέσα στο τσάρτερ
Οι παίκτες του Ολυμπιακού έβγαλαν ομαδική φωτογραφία στο τσάρτερ παρέα με την κούπα του Super Cup.
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup λυγίζοντας στην παράταση τον ΟΦΗ με 3-0.
Οι Πειραιώτες έφτασαν τους 338 τίτλους, πήραν το πρώτο τρόπαιο το 2026 και στο τσάρτερ της επιστροφής οι παίκτες έβγαλαν μία ομαδική φωτογραφία με την κούπα.
Δείτε φωτορεπορτάζ
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.