Ολυμπιακός: Η φωτογραφία με την κούπα μέσα στο τσάρτερ

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός - ΟΦΗ

Οι παίκτες του Ολυμπιακού έβγαλαν ομαδική φωτογραφία στο τσάρτερ παρέα με την κούπα του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup λυγίζοντας στην παράταση τον ΟΦΗ με 3-0.

Οι Πειραιώτες έφτασαν τους 338 τίτλους, πήραν το πρώτο τρόπαιο το 2026 και στο τσάρτερ της επιστροφής οι παίκτες έβγαλαν μία ομαδική φωτογραφία με την κούπα.

@Photo credits: INTIME, eurokinissi
     

