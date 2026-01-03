Ολυμπιακός: Η απονομή του Super Cup στους Πειραιώτες, τίτλος Νο338 στα ομαδικά αθλήματα
Ο Ολυμπιακός παρέλαβε το Super Cup, 5ο στην ιστορία του, μετά το 3-0 επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Αρχικά ο Ρέτσος ως αρχηγός της ομάδας κάλεσε τον κόουτς Μεντιλίμπαρ και σήκωσαν μαζί το τρόπαιο και στη συνέχεια το σήκωσε όλη η ομάδα μαζί με τον ισχυρό της άνδρα, Βαγγέλη Μαρινάκη.
Μετά την κατάκτηση του Super Cup στο ποδόσφαιρο από την στιγμή που έγινε η απονομή, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 338 τίτλους (εγχώριους και διεθνείς, σε άνδρες και γυναίκες) στα 5 βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα. Οι ερυθρόλευκοι παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων βάσει τίτλων πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη:
Η λίστα με τους 338 τίτλους του Ολυμπιακού
Ποδόσφαιρο: 84
Μπάσκετ Ανδρών: 35
Πόλο Ανδρών: 73
Βόλεϊ Ανδρών: 65
Πόλο Γυναικών: 31
Βόλεϊ Γυναικών: 22
Μπάσκετ Γυναικών: 16
Χάντμπολ Ανδρών: 12
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 84
UEFA Europa Conference League: 1 Βαλκανικό κύπελλο: 1 Πρωταθλήματα: 48 Κύπελλα: 29 Σούπερ Καπ Ελλάδας: 5
ΜΠΑΣΚΕΤ 35
Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1 Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3 Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15 Κύπελλα Ελλάδας: 12 Σούπερ Καπ Ελλάδας: 4
ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 65
Κύπελλα Κυπελλούχων: 2 CEV Challenge Cup: 1 Πρωταθλήματα: 32 Κύπελλα: 19 Λιγκ Καπ: 8 Σούπερ Καπ: 3
ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 22
CEV Challenge Cup: 1 Πρωταθλήματα: 9 Κύπελλα: 11 Σούπερ Καπ:1
ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 73
LEN Champions League: 2 LEN Super Cup: 1 Πρωταθλήματα: 39 Κύπελλα: 26 Σούπερ Καπ: 5
ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 31
Len Euroleague: 3
Len Trophy: 1
Len Super Cup: 3
Πρωταθλήματα: 15
Κύπελλα: 6
Σούπερ Καπ: 3
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 6
Σούπερ Καπ: 1
XANΤΜΠΟΛ 12
Πρωταθλήματα: 5
Κύπελλα: 3
Σούπερ Καπ: 4
