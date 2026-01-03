Ο Ολυμπιακός σήκωσε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν και άπαντες στον σύλλογο το πανηγύρισαν έξαλλα στο Παγκρήτιο Στάδιο. Στους 338 οι ομαδικοί τίτλοι του.

Ο Ολυμπιακός παρέλαβε το Super Cup, 5ο στην ιστορία του, μετά το 3-0 επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Αρχικά ο Ρέτσος ως αρχηγός της ομάδας κάλεσε τον κόουτς Μεντιλίμπαρ και σήκωσαν μαζί το τρόπαιο και στη συνέχεια το σήκωσε όλη η ομάδα μαζί με τον ισχυρό της άνδρα, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Μετά την κατάκτηση του Super Cup στο ποδόσφαιρο από την στιγμή που έγινε η απονομή, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 338 τίτλους (εγχώριους και διεθνείς, σε άνδρες και γυναίκες) στα 5 βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα. Οι ερυθρόλευκοι παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων βάσει τίτλων πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη:

Η λίστα με τους 338 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 65

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 84

UEFA Europa Conference League: 1 Βαλκανικό κύπελλο: 1 Πρωταθλήματα: 48 Κύπελλα: 29 Σούπερ Καπ Ελλάδας: 5

ΜΠΑΣΚΕΤ 35

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1 Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3 Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15 Κύπελλα Ελλάδας: 12 Σούπερ Καπ Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 65

Κύπελλα Κυπελλούχων: 2 CEV Challenge Cup: 1 Πρωταθλήματα: 32 Κύπελλα: 19 Λιγκ Καπ: 8 Σούπερ Καπ: 3

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 22

CEV Challenge Cup: 1 Πρωταθλήματα: 9 Κύπελλα: 11 Σούπερ Καπ:1

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 73

LEN Champions League: 2 LEN Super Cup: 1 Πρωταθλήματα: 39 Κύπελλα: 26 Σούπερ Καπ: 5

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 31

Len Euroleague: 3

Len Trophy: 1

Len Super Cup: 3

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 6

Σούπερ Καπ: 3

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16

Πρωταθλήματα: 9 Κύπελλα: 6

Σούπερ Καπ: 1

XANΤΜΠΟΛ 12

Πρωταθλήματα: 5

Κύπελλα: 3

Σούπερ Καπ: 4