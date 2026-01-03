Mε MVP το νεαρό Αλέξη Καλογερόπουλο που κέρδισε πέναλτι και σκόραρε το δεύτερο γκολ, ο Ολυμπιακός νίκησε στην παράταση 3-0 τον αξιόμαχο ΟΦΗ και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του 2026.

Ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλό αγωνιστικό ποδαρικό για το 2026 κατακτώντας το 5ο Super Cup της ιστορίας του και Νο1 τρόπαιο της χρονιάς.

Επικράτησε στην παράταση με 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο χάρις στα γκολ των Ταρέμι, Καλογερόπουλου και Γιαζίτζι.

Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον τελικό με τον Ταρέμι ως βασικό φορ. Η διάταξη του Ολυμπιακού: Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Ορτέγα, Μπιανκόν, Ρέτσος και Ροντινέϊ. Κέντρο με Έσε, Μουζακίτη και δεκάρι τον Τσικίνιο, άκρα με Ζέλσον κα Ποντένσε και φορ ο Ταρέμι.

Ο σχηματισμός του ΟΦΗ από την άλλη: Χριστογεώργος - Κρίζμανιτς, Κωστούλας και Λαμπρόπουλος - Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης και Χατζηθεοδωρίδης - Σενγκέλια, Σαλσέδο και Νους.

Η πολύ καλή φάση του ΟΦΗ και η ανωτερότητα του Ολυμπιακού

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός είχε το πρώτο σουτ. Στο 3ο λεπτό ο Τσικίνιο είχε ένα σουτ αρκετά έξω από μακριά. Στο 13' ο Μπιανκόν είχε μία προσπάθεια πολύ κακή που πέρασε εκτός. Στο 22' ο Ταρέμι έσπασε την μπάλα στον Τσικίνιο που είχε σουτ που έπιασε ο γκολκίπερ του ΟΦΗ. Στο 24' ο Σαλσέδο από κοντά νικήθηκε από τον Τζολάκη. Ο Νους κουβάλησε την μπάλα, την έβγαλε προς τον Χατζηθεοδωρίδη και αυτός στον Σαλσέδο σε θέση βολής με τον Χανιώτη πορτιέρε να του βάζει stop.

Λίγο πριν φτάσουμε στο 30' ο Ολυμπιακός είχε δύο πολύ καλές φάσεις για να βρει δίχτυα. Μία με το ψαλίδι του Μπιανκόν και με μία με δυνατό σουτ του Μουζακίτη που έβγαλε δύσκολα ο γκολκίπερ Χριστογεώργος. Στο 35' ο Ταρέμι είχε πολύ μεγάλη χαμένη στιγμή με προβολή σε μία φάση που πάντως έδειχνε να είναι εκτεθειμένος.

Στο 35' O Μουζακίτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με φανταστικό πλασέ αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Ταρέμι στον Μπόρχα στην προσπάθεια του να κάνει ψαλίδι. Για αυτήν την φάση είχαν αισθητές ενστάσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στο 44' ο Μουζακίτης είχε σουτ που βρήκε κόντρα και πήγε στα χέρια του αντίπαλου τερματοφύλακα. Στο 45+ ο Ρέτσος είχε μία επικίνδυνη κεφαλιά που απέκρουσε δύσκολα ο Έλληνας γκολκίπερ. Συνολικά στο πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος χωρίς όμως γενικά να κάνει ένα τόσο πειστικό 45λεπτο.

Ακυρώθηκε και γκολ του Ζέλσον, στην παράταση ο αγώνας

Ούτε το 2ο 45λεπτο είχε γκολ στον αγώνα και άρα και νικητή. Στο 48' ο Μουζακίτης είχε ένα φάουλ λίγο έξω. Στο 55' ο Ποντένσε είχε ένα σουτ που κόπηκε σε κόντρα και έφυγε κόρνερ. Στην συνέχεια υπήρξαν δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες του Ταρέμι στην επίθεση. Στο 64' ένα επικίνδυνο γύρισμα - σουτ από τον Ζέλσον αποκρούστηκε πολύ δύσκολα. Στο 72' ο Ολυμπιακός απείλησε με σέντρα Ροντινέϊ και σουτ Ζέλσον αλλά ο Χριστογέωργος ήταν εκεί και στις 2 περιπτώσεις.

Στο 84' το σουτ του Έσε αποκρούστηκε και ένα λεπτό μετά ο Τζολάκης σταμάτησε τον Φούντα σε τετ α τετ. Στο 86' το σουτ του Ταρέμι πήγε στα χέρια του πορτιέρε του ΟΦΗ. Στις καθυστερήσεις του 2ου μέρους ο Μπόρχα είχε ένα σουτ εκτός. Στον έξτρα χρόνο είχε ένα πολύ καλό φάουλ ο Ροντινέϊ που αποκρούστηκε μετά δυσκολίας. Στο 99' ο Σαλσέδο είχε ένα σουτ στα χέρια του Τζολάκη. Στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων του β' 45λεπτου ο Ολυμπιακός σκόραρε από πολύ καλό τελείωμα του Ζέλσον έπειτα από εξαιρετικό γύρισμα του Γιάρεμτσουκ με την φάση να ακυρώνεται μετά από υπόδειξη οφσάιντ. Το ματς ως προς την κανονική του διάρκεια τελείωσε έτσι στο 0-0.

Την λύση την έδωσε ο Ταρέμι, το 2-0 ο Καλογερόπουλος

Στο πρώτο μέρος της παράτασης εν τέλει το... κλειδί του αγώνα το κρατούσε ο Ταρέμι. Στο 92' ο Ποντένσε είχε σουτ που βρήκε σε σώματα και έφυγε εκτός. Στο 94' ο Καλογερόπουλος δέχθηκε αγκωνιά από τον Κωστούλα και δόθηκε λογικά πέναλτι. Στο 96' ο Ταρέμι εκτέλεση εξαιρετικά το πέναλτι για να κάνει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 99' ο Σαλδέδο είδε τον Τζολάκη να τον σταματά ξανά.

Στο 102' ο Γιάρεμτσουκ πάτησε περιοχή και σούταρε ψηλά έξω. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους της παράτασης δεν μέτρησε το γκολ του Γιάρεμτσουκ με σουτάρα καθώς ήταν εκτεθειμένος.

Στο 107' του αγώνα ο Μουζακίτης εκτέλεσε φαουλάρα για το κεφάλι του Καλογερόπουλου που σκόραρε για το 2-0. Στο 109' ο Γιάρεμτσουκ έχασε φάση από κοντά.

Ο παιχταράς Γιαζίτζι έκανε το 3-0 με... μαγική φάση

Στο 112' ο Γιαζίτζι 'άδειασε' όποιον βρήκε μπροστά του και με σουτάρα έκανε το 3-0. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του τελικού του Super Cup.

MVP: Ο Καλογερόπουλος. Ο νεαρός στόπερ του Ολυμπιακού κέρδισε πέναλτι για το 1-0 του Ταρέμι και έκανε το 2-0.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι Τζολάκης - για τις επεμβάσεις του - ο Ταρέμι για το 1-0 και ο Μουζακίτης από πλευράς του Ολυμπιακού. Για τον ΟΦΗ ο Χριστογέωργος έως ένα σημείο είχε καλή παρουσία κάτω από τα δοκάρια. Ο Σαλσέδο πάλεψε αλλά είχε κομβικές χαμένες φάσεις.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Οι Κωστούλας και Αποστολάκης με σημαντικά λάθη που οδήγησαν σε γκολ. Ο Κωστούλας για το πέναλτί του και ο Αποστολάκης για το φάουλ που απέφερε το 2-0.

Η ΓΚΑΦΑ: Η κίνηση του Κωστούλα που υπέπεσε σε πέναλτι. Έκανε πέναλτι πάνω στον Καλογερόπουλο.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Υπήρξαν λαθάκια σε κάρτες και φάουλ από την διαιτησία. Οι παίκτες του Ολυμπιακού αμφισβήτησαν το ακυρωθέν γκολ του 35ου λεπτού ως προς το φάουλ του Ταρέμι. Απόλυτα σωστή η υπόδειξη πέναλτι υπέρ του Καλογερόπουλου.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν πανηγύρισε με την ψυχή του ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επεβλήθησαν δίκαια με σκορ 3-0 στην παράσταση με έναν ΟΦΗ που πάλεψε αισθητά και υπήρχαν και στιγμές που απείλησε την αντίπαλη εστία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν (88' λ.τρ. Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Ροντινέϊ (90+ λ. τρ. Κοστίνια), Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο (90+ Γιάρεμτσουκ), Ζέλσον (110' Γιαζίτζι), Ποντένσε (102' Στρεφέτσα) και Ταρέμι (105' Ντιόγκο Νασιμέντο).

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (105' Πούγγουρας), Λαμπρόπουλος (105' Νεϊρα), Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης (68' Μπαϊνοβιτς), Σενγκέλια (68' Φούντας, 96' λ.τρ. Ισέκα), Σαλσέδο και Νους (84' Θεοδοσουλάκης).