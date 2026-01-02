Ολυμπιακός για τον κόσμο του: «Η συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας και στους δρόμους που την περικλείουν απαγορεύεται»

Ενημέρωση προς τους φιλάθλους του έδωσε ο Ολυμπιακός σε σχέση με το παιχνίδι του Σαββάτου στο Παγκρήτιο στάδιο.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, στο πλαίσιο του αγώνα Super Cup Ελλάδας με τον ΟΦΗ, που θα γίνει το Σάββατο (3/12, 17:00) στο Παγκρήτιο, ενημέρωσε τον κόσμο της για τα εξής:

Το σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους είναι το Σάββατο 3/12 στην Πλατεία Ξενίας, στις 14:00.

Η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο θα γίνει από την νοτιοανατολική πύλη, επί της οδού Μουστακλή.

Σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, η συγκέντρωση των φιλάθλων στην Πλατεία Ελευθερίας και στους δρόμους που την περικλείουν, απαγορεύεται.

Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση των εισιτήριων συνεχίζεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού (www.Olympiacos.org) έως το Σάββατο 3/12 στις 16:00.