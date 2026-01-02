Ολυμπιακός για τον κόσμο του: «Η συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας και στους δρόμους που την περικλείουν απαγορεύεται»
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, στο πλαίσιο του αγώνα Super Cup Ελλάδας με τον ΟΦΗ, που θα γίνει το Σάββατο (3/12, 17:00) στο Παγκρήτιο, ενημέρωσε τον κόσμο της για τα εξής:
Το σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους είναι το Σάββατο 3/12 στην Πλατεία Ξενίας, στις 14:00.
Η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο θα γίνει από την νοτιοανατολική πύλη, επί της οδού Μουστακλή.
Σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, η συγκέντρωση των φιλάθλων στην Πλατεία Ελευθερίας και στους δρόμους που την περικλείουν, απαγορεύεται.
Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση των εισιτήριων συνεχίζεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού (www.Olympiacos.org) έως το Σάββατο 3/12 στις 16:00.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.