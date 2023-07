Ο Παναθηναϊκός κλείνει το κενό στο κέντρο της άμυνας με μία δυνατή κίνηση, καθώς αποκτά ως δανεικό τον διεθνή Κροάτη στόπερ, Τιν Γεντβάι, ο οποίος έρχεται σήμερα στην Αθήνα. Πανηγυρική επιβεβαίωση του Gazzetta.

Ο Τιν Γεντβάι είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για το κέντρο της άμυνας, με το Τριφύλλι να κλείνει το μεγάλο κενό στους στόπερ με μία δυνατή κίνηση.

Οι ''πράσινοι'' έφτασαν σε καταρχήν συμφωνία με την Λοκομοτίβ Μόσχας για τον δανεισμό του διεθνούς Κροάτη στόπερ, επιβεβαιώνοντας μέχρι κεραίας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αθήνα με πτήση από το Μόναχο για να περάσει από ιατρικά και να ανακοινωθεί.

Το who is who