Ο Τιν Γεντβάι, είναι σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ένας από τους παίκτες που εξετάζει ο Παναθηναϊκός για την θέση του κεντρικού αμυντικού!

Ο 27χρονος Κροάτης της Λοκομοτίβ Μόσχας φαίνεται πως είναι ένας από τους παίκτες που κάνουν... κλικ στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για την θέση του κεντρικού αμυντικού, για την οποία... καίγονται στον Παναθηναϊκό λίγες ημέρες πριν από τις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις με την Ντνίπρο! Ο Τιν Γεντβάι είναι μια πρόταση που εξετάζεται με το «τριφύλλι» να καλείται άμεσα να δώσει... λύση στον γρίφο της συγκεκριμένης θέσης.

