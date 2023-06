Ο 31χρονος διεθνής Μαροκινός στόπερ, Ζαβάντ Ελ Γιαμίκ της Ρεάλ Βαγιαδολίδ βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Ισπανία.

Ο Παναθηναϊκός μετά την απόκτηση του Κάρλος Ζέκα και την διαφαινόμενη μεταγραφή του Φιλίπ Μλαντένοβιτς, θέλει να κλείσει άμεσα και να υπόλοιπα κενά στο ρόστερ του, με την θέση του κεντρικού αμυντικού να αποτελεί προτεραιότητα, καθώς το Τριφύλλι ψάχνει εκεί δύο παίκτες.

Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει σοβαρά ο σύλλογος σύμφωνα με όσα αναφέρουν τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία, είναι ο 31χρονος, Ζαβάντ Ελ Γιαμίκ. Ο θηριώδης στόπερ(1.93) που ανήκει στην Ρεάλ Βαγιαδολίδ και ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της φανταστικής πορείας της Εθνικής του Μαρόκο μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Ο υποβιβασμός της Βαγιαδολίδ στη Segunda Division, φέρνει το μέλλον του μακριά από την Ισπανία και ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις ομάδες που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Το who is who του Ελ Γιαμίκ