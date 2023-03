Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία ο Σίμε Βρσάλικο πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση λόγω των τραυματισμών του και αναμένεται να γίνει μάνατζερ σε γνωστό γραφείο.

Ο Ολυμπιακός φάινεται πως ήταν ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του Σίμε Βρσάλικο. O Κροάτης δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος τον Ιανουάριο από τους Πειραιώτες, μετά από ένα εξάμηνο με εννέα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αυτό το διάστημα είχε προτάσεις όπως από την Οσιγιεκ, όμως σύμφωνα με δημοσιεύματα από την χώρα του οι συνεχόμενοι και σοβαροί τραυματισμοί τον έχουν οδηγήσει στην απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ ο Βρσάλικο έχει ήδη αποφασίσει να γίνει μάνατζερ και μάλιστα έχει συμφωνήσει με γνωστό γραφείο με επικεφαλής τον Σέρβο Βλάντο Λέμιτς. Θυμίζουμε πως ο 31χρονος αμυντικός τον περασμένο Αύγουστο ανακοίνωσε και την απόφαση του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της χώρας του. Πάντως μέχρι στιγμής ο Κροάτης δεν έχει κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε σε Ατλέτικο Μαδρίτης (100 εμφανίσεις) και Ντιναμό Ζάγκρεμπ (96), στην οποία έκανε και τα πρώτα του βήματα. Τελευταία του εμφάνιση ήταν στην εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από τη Ναντ για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League στις 3 Νοεμβρίου.

💥BOOOM!💥

Sime Vrsaljko retires from football at 31. As of today he'll start working as football agent at Universal Twenty Two Company.

MORE⬇️https://t.co/gYWGqhQJ3H