Ο Εσπόζιτο έκανε χατ τρικ, όμως η Αταλάντα είχε άσους στο μανίκι και έφερε ισοπαλία με σκορ... 4-4 απέναντι στην Ίντερ!

Τα είχε όλα εκτός από νικητή η ματσάρα του Μπέργκαμο, με την Ίντερ να προηγείται 2-0, 3-1 και 4-2 χάρη σε χατ τρικ του Εσπόζιτο αλλά να βλέπει την Αταλάντα να ισοφαρίζει στο τέλος σε 4-4 και να αφήνει τη Λάτσιο ακόμα πιο άνετη στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A!

Ο νεαρός σέντερ φορ άνοιξε το σκορ με κοντινή προσπάθεια στο 16', ενώ στο 32' διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με κεφαλιά. Τρία λεπτά αργότερα, οι Μπεργκαμάσκι μπήκαν ξανά στο ματς με δυνατό σουτ του Ελμάς, ωστόσο ο Εσπόζιτο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 με ωραία τελείωμα στο 53'.

Η Αταλάντα κατάφερε να μαζέψει εκ νέου τη διαφορά στο 72' με κεφαλιά του Ντε Κετελάρε, πριν ο Σούτσιτς αποκαταστήσει το προβάδισμα δύο τερμάτων των Νερατζούρι με πέναλτι στο 75ο λεπτό. Κι όμως, ο Βέλγος φορ των γηπεδούχων ξαναχτύπησε στο 80' με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή και μετέτρεψε σε θρίλερ τα τελευταία λεπτά, με ένα πέναλτι του Κεσιέ στο 90+1' να ολοκληρώνει το απίθανο comeback της Αταλάντα!