Η Μίλαν έκανε φύλλο και φτερό τη Φριζονόνε στο «Σαν Σίρο» τη διέλυσε με 5-1 και συνέχισε σε ρυθμούς τετράδας πριν από το ταξίδι στον Πειραιά για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Η Μίλαν θα πάρει το αεροπλάνο για Αθήνα, πλήρως χορτασμένη από την παράταση που χάρισε στον κόσμο της με αντίπαλο τη Φροζινόνε. Στηριζόμενη στο γρήγορο ποδόσφαιρο και τους ανοιχτούς χώρους της αντιπάλου, η ομάδα του Αμορίμ καταβρόχθισε με 5-1 τη Φροζινόνε και παρέμεινε στην 4η θέση της Serie A, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό (27/11) για την League Stage του Europa League.

Το αυτογκόλ του Καλβάνι από το 4΄του αγώνα έβαλε σε θέση οδηγού τους Ροσονέρι, οι οποίοι βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 19΄έπειτα από αστραπιαία αντεπίθεση και τελείωμα από κοντά του Γκονζάλο Ράμος. Έξι λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Μασίνι κι έδωσαν νέο ενδιαφέρον στο ματς, το οποίο ωστόσο εξανεμίστηκε με το καλησπέρα του β΄μέρους.

Στο 48΄συγκεκριμένα η Μίλαν πάτησε ξανά γκάζι στον κενό χώρο, ο Τζασάρι βρέθηκε σε θέση βολής και με τρομερό τελείωμα στην κλειστή γωνία ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1. Στο 60΄ήταν η σειρά του Σισέ να βρει δίχτυα έπειτα από νέο καλπασμό των Ροσονέρι στον κενό χώρο, γράφοντας το 4-1 με άψογο τελείωμα στο τετ-α-τετ.

Η τελική σφραγίδα άνηκε στον Πούλισικ, ο οποίος στο 68΄έτρεξε στην αντεπίθεση με όλο το γήπεδο στη διάθεσή του και έσκαψε τον αντίπαλο γκολκίπερ στο τετ-α-τετ για να διαμορφώσει το τελικό 5-1. Κάπως έτσι, η Μίλαν έφτασε τις τρεις σερί νίκες στη Serie A και παρέμεινε στην πρώτη τετράδα, δείχνοντας να έχει βρει ρυθμό πριν από το ταξίδι στην Αθήνα.

Μίλαν (Ρούμπεν Αμορίμ): Μενιάν, Τζίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά (71΄Πάβλοβιτς), Μπαρτεσάγκι (46΄Τζασάρι), Μορέιρα, Μούσα (71΄Εστουπινιάν), Ραμπιό, Μόντριτς, Πούλισικ (81΄Χάτσινσον), Γκονζάλο Ράμος (51΄Σισέ)