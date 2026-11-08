Serie A: Η Μίλαν επιβλήθηκε με 2-1 της Τζένοα - Επέστρεψε στις νίκες η Αταλάντα

Η Μίλαν «ξεμπέρδεψε» από το πρώτο μέρος και επικράτησε 2-1 της Τζένοα, ενώ η Αταλάντα επέστρεψε στις νίκες μετά το 1-0 επί της Μόντσα, για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Με τους Σισέ και Πούλισικ να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο, η Μίλαν και αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στη Τζένοα και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της Serie A.

Δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά πέτυχαν οι «ροσονέρι». Την αρχή έκανε στο 13' ο Σισέ με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή και στο 13', ο Πούλισικ πήρε την εξαιρετική κάθετη από τον Ράμος και την έστειλε στην εστία για το 0-2.

Η Τζένοα από την άλλη απάντησε στο 30' με τον Όσμαγιτς να βρίσκει δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

Χωρίς κάτι αξιοσημείωτο κύλησε το δεύτερο ημίχρονο, με την Τζένοα όμως να ανεβάζει σιγά σιγά τον ρυθμό της και στο 79', είχε την καλύτερή της στιγμή για να μειώσει με τον Ελ Σααραουί, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή, σούταρε, αλλά έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Το γκολ ωστόσο που έψαχναν οι γηπεδούχοι ήρθε στο 88' με το τρομερό σουτ του Μπαλντάνζι, ο οποίος διαμόρφωσε και το τελικό 1-2.



Μόντσα - Αταλάντα 0-1

Την ίδια ώρα, η Αταλάντα επέστρεψε στις νίκες με το 1-0 επί της Μόντσα.

Στο πρώτο μέρος του αγώνα, η Μόντσα είχε την κατοχή και κυριαρχούσε στον αγωνιστικό χώρο, απείλησε με τους Βαρέλα, Λουκέσι και Ρόμπινσον, χωρίς όμως να μετατρέψει τις ευκαιρίες της σε γκολ, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι ήταν ακίνδυνοι.

Στην επανάληψη ωστόσο, η Αταλάντα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 49', όταν ο Κρστόβιτς ήταν στο σωστό σημείο, πήρε τη μπάλα στην περιοχή και έγραψε το 0-1. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ισοφαρίσουν, έφτασαν αρκετά κοντά στο 82' με τον Κολπάνι, αλλά ο Καρνεσέκι απέκρουσε εντυπωσιακά και κράτησε το 0-1, το οποίο παρέμεινε μέχρι και το τέλος του αγώνα.