Η Πάρμα πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα της Αταλάντα, επικρατώντας με 3-0. Διπλό «ανάσα» για τη Φιορεντίνα, που κέρδισε τη Σασουόλο με 4-2.

Η Αταλάντα, δεν κατάφερε να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα και να χαμογελάσει ξανά, γνωρίζοντας την ήττα στην έδρα της από την Πάρμα με σκορ 3-0 και «έπεσε» στο δεύτερο μισό της βαθμολογικής κατάταξης της Serie A.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι, με τον Ντε Κετέλαρε στο 14' να βρίσκεται μόνος του μέσα στην μικρή περιοχή των αντιπάλων και να αστοχεί εξ επαφής, μη μπορώντας να ανοίξει το σκορ. Στο 41' ο Φαμπιάν τιμώρησε την αδράνεια της άμυνας των γηπεδούχων και με μία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας την ομάδα του σε θέση οδηγού.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Μπεργκαμάσκι μπήκαν πιο δυναμικά στον αγώνα, θέλοντας να βρουν νωρίς ένα γκολ για να φέρουν το ματς στα ίσα. Ωστόσο η Πάρμα ήταν αυτή που σκόραρε ξανά, με τον Ζαπακόστα στο 47' να στέλνει καταλάθος την μπάλα στη δική του εστία και να διπλασιάζει το προβάδισμα για τους «Σταυροφόρους». Στο 58' ο νεαρός Λοντάνι, με ένα πανέμορφο γκολ εκτός περιοχής, έγραψε το τελικό 3-0, σφραγίζοντας ένα σπουδαίο «διπλό» για την ομάδα του.

Με την ήττα της αυτή η Αταλάντα παράμεινε στην 13η θέση και τους 11 βαθμούς. Αντιθέτως η Πάρμα κατάφερε να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη, σκαρφαλώντας στην 16η θέση και τους 8 βαθμούς.

Νωρίτερα η Φιορεντίνα πέτυχε επίσης μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με 4-2 της Σασουόλο. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άνοιξαν πρώτοι το σκορ, με τον Λοριέντε στο 25', ωστόσο οι «βιόλα» με τον Πελεγκρίνο έφεραν το ματς στα ίσα, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ήταν σαφώς ανώτεροι, με τους Ντζί, Μασταντουόνο και Βαλντεπένας να σκοράρουν και να χαρίζουν στην ομάδα τους μία πολύτιμη νίκη. Με το «τρίποντο» αυτό η Φιορεντίνα ανέβηκε στη 15η θέση και τους 8 βαθμούς, ξεφεύγοντας προσωρινά από την ζώνη του υποβιβασμού.