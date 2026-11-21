Ένα υπέροχο γκολ του ΜακΤόμινεϊ χάρισε στη Νάπολι τη νίκη, 1-0, ενάντια στην Τορίνο.

Ζορίστηκε αλλά κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες μετά από δύο αγωνιστικές η Νάπολι, που λύγισε με 1-0 εντός έδρας την Τορίνο.

Η Γκρανάτα άντεξε στον Νότο για πάνω από μία ώρα, ωστόσο στο 73' ο ΜακΤόμινεϊ λύτρωσε τους Παρτενοπέι, στέλνοντας την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα με δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.

Το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε τους Ναπολιτάνους στην όγδοη θέση της βαθμολογίας της Serie A, με τους ηττημένους από τη μεριά τους να συμπληρώνουν τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκες και να παραμένουν στη δωδέκατη θέση.

Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στρέφεται τώρα στο επερχόμενο, εκτός έδρας ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι για τη League Phase του Champions League.