Στραβοπάτημα για τη Νάπολι, η οποία κόλλησε στο 0-0 με την Σασουόλο και παραμένει μακριά από την εξάδα της βαθμολογίας της Serie A.

Στο 0-0 κόλλησαν Σασουόλο και Νάπολι για την 13η αγωνιστική της Serie A, σε ένα ματς χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, την ώρα που και οι δύο ομάδες έψαχναν μία βαθμολογική ανάσα.

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, παρά τις ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Μία από τις καλύτερες στιγμές για τη Νάπολι ήρθε στο 37' με τον Λανγκ που άγγιξε το γκολ, αλλά ο Μούριτς σταμάτησε την προσπάθειά του.

Στους ίδιους ρυθμούς συνεχίστηκε και το δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά στο 55΄με την κεφαλιά του Ραχμάνι, ενώ στο 81', η Σασουόλο απάντησε με την κεφαλιά του Εσπόζιτο, η οποία όμως δεν κατέληξε στα δίχτυα και το ματς έληξε με 0-0. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Νάπολι βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας, ενώ από την άλλη, η Σασουόλο στην 18η και την ζώνη του υποβιβασμού.



Ουντινέζε - Φιορεντίνα 1-0

Νωρίτερα, η Ουντινέζε έσπασε επιτέλους το ρόδι πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη μετά από σχεδόν τρεις μήνες, καθώς επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Φιορεντίνα. Το γκολ του Λόβριτς στο όγδοο μόλις λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, με τους Βιόλα να μένουν χωρίς τρίποντο για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική και να παραμένουν στα χαμηλά πατώματα της βαθμολογίας της Serie A.

