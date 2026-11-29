Οπαδοί των δύο ομάδων, που επέστρεφαν από Ούντινε και Ρέτζιο Εμίλια αντίστοιχα, συγκρούστηκαν με ρόπαλα και καπνογόνα.

Βράδυ τρόμου στην Ιταλία. Οπαδοί της Φιορεντίνα και της Νάπολι συγκρούστηκαν στον αυτοκινητόδρομο A1, στο ύψος του Καλεντσάνο, στην επαρχία της Φλωρεντίας, λίγο μετά τον σταθμό εξυπηρέτησης Μπιζέντσιο. Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν το ρεύμα προς νότο. Οι οπαδοί των δυο ομάδων ταξίδευαν στον ίδιο δρόμο, επιστρέφοντας από διαφορετικές εκτός έδρας αναμετρήσεις: οι Βιόλα από το Ούντινε και οι Ατζούρι από το Ρέτζιο Εμίλια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα επεισόδια ενεπλάκησαν περίπου εκατό άτομα.

Οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Φαίνεται ότι ακολούθησαν συμπλοκές με ρίψεις κροτίδων και καπνογόνων, ενώ ένα αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία, η Πυροσβεστική και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία (Digos) της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλωρεντίας. Οι συνέπειες στην κυκλοφορία ήταν σοβαρές. Το νότιο ρεύμα έμεινε κλειστό για περίπου τρία τέταρτα, από τον κόμβο A1-Variante έως τα διόδια του Καλεντσάνο.

Νέα επεισόδια στην Τοσκάνη

Λίγες ώρες νωρίτερα είχαν σημειωθεί επεισόδια και στον δρόμο Φλωρεντίας–Σιένα, στο ύψος του Κόλε Βαλ ντ' Έλσα. Αντιμέτωποι βρέθηκαν οι οπαδοί της ομάδας μπάσκετ Μοντεκατίνι, που κατευθύνονταν στη Σιένα για το τοπικό ντέρμπι με τη Μενς Σάνα, και οι οπαδοί της Τερνάνα, που επέστρεφαν από τον αγώνα με τη Σαν Ντονάτο Ταβαρνέλε. Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν δύο άτομα και δύο μίνι βαν των οπαδών της Μοντεκατίνι υπέστησαν σοβαρές ζημιές.