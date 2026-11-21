Πάρμα - Ρόμα 1-5: One Μάλεν show με καρέ τερμάτων!
Η αναγέννηση του Μάλεν στη Ρόμα αξίζει τη δική της ιστορία! Κι ο Ολλανδός δείχνει πως δεν έχει καμία πρόθεση να κατεβάσει σύντομα τις μηχανές. Τουναντίον, η απόδοσή του είναι ανηφορική και στην Πάρμα παρουσίασε την κορυφαία παράσταση της καριέρας του. Σκοράροντας συνολικά τέσσερις φορές (!), ο Μάλεν πήρε από το χεράκι τη Ρόμα και την οδήγησε σε ένα άνετο 5-1 και παράλληλα στο -2 από την πρωτοπόρο Λάτσιο.
Ο Ολλανδός σκόραρε για πρώτη φορά στο 39΄για το 1-0, όταν κατέβασε τη μπάλα με άριστο κοντρόλ στην περιοχή κι εκτέλεσε άψογα στη γωνία. Στο 54΄η Πάρμα κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα με σκόρερ τον Ελπέγκε, αλλά η βραδιά άνηκε στη Ρόμα και τον Μάλεν. Στο 68΄ο Ολλανδός χτύπησε ξανά σκοράροντας από κοντά μετά από λάθος της άμυνας, ενώ ολοκλήρωσε το χατ τρικ εννιά λεπτά αργότερα με όμορφο πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής.
Ενδιάμεσα ο Μόρα είχε προσθέσει κι εκείνος τον οβολό του (71΄) ανεβάζοντας προσωρινά τον δείκτη του σκορ στο 3-1, προτού ακολουθήσει ακόμα ένα τέρμα από τον Μάλεν στο 90΄- το τέταρτο στον αγώνα - για να υπογράψει το τελικό 5-1.
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