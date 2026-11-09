Ο Χρήστος Μανδάς πήρε τον τίτλο του MVP στο εκτός έδρας 1-1 της Λάτσιο με τη Νάπολι και αποθεώθηκε από τους Ρωμαίους.

Ο Χρήστος Μανδάς συνεχίζει να είναι εξαιρετικός και η Λάτσιο παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να αναδεικνύεται MVP στο εκτός έδρας 1-1 ενάντια στη Νάπολι.

Ο διεθνής γκολκίπερ κατέγραψε έξι αποκρούσεις ενάντια στους Παρτενοπέι και συνέβαλε τα μέγιστα στο να φύγει αλώβητη η ομάδα του από τον Νότο, με τους Λατσιάλι να δημοσιεύουν ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του από την αναμέτρηση. «Φύλακας άγγελος, MVP για κάποιον λόγο», ανέφερε η σχετική λεζάντα.