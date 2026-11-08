Νάπολι - Λάτσιο 1-1: Αλώβητοι με MVP τον Μανδά οι «λατσιάλι»
Η Λάτσιο συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο φετινό πρωτάθλημα της Serie A, με τον ιταλικό σύλλογο να φεύγει αλώβητος και από την έδρα της Νάπολι (1-1) και να παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 11 αγωνιστικές.
Ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο δεν ήταν άλλος από τον Χρήστο Μανδά, ο οποίος παραμένει σε εντυπωσιακή κατάσταση και κατάφερε μέσα από τις επεμβάσεις του να σώσει το κλαμπ του από το ενδεχόμενο ήττας στην έδρα των Παρτενοπέι.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πορτιέρε έκανε συνολικά έξι αποκρούσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με αποκορύφωμα την επέμβαση στον Χόιλουντ στο 42ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, ο Φρατέσι ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ για τους λατσιάλι στο 28ο λεπτό και με αυτό το σκορ πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο μέρος, ο Πεντράθα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Ταβάρες αλλά ήταν ο άνθρωπος που έφερε το ματς στα ίσια λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου καθώς στο 48' κατάφερε να... νικήσει τον Μανδά για το 1-1.
Παρά την πίεση των «παρτενοπέι», η Λάτσιο έμεινε όρθια χάρη στον Έλληνα τερματοφύλακα και έτσι παρέμεινε στην κορυφή του πρωταθλήματος.
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