Το Gazzetta ξεχωρίζει τέσσερις ομάδες σε Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία που έχουν κάνει απροσδόκητα εντυπωσιακό ξεκίνημα.

Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα μισά της σεζόν, εντούτοις κάθε διακοπή εθνικών ομάδων αποτελεί checkpoint για να κάνουμε έναν απολογισμό όσων έχουμε δει μέχρι τώρα. Στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οδεύουμε για τη συμπλήρωση του πρώτου τρίτου της σεζόν, με ασφαλή συμπεράσματα να μπορούμε να βγουν σε αρκετούς τομείς.



Ένας εξ αυτών, οι ομάδες που έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν ξεκίνημα πολύ καλύτερο από εκείνο που περιμέναμε, με αποτέλεσμα να πλασάρονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας σε Premier League, Serie A, Bundesliga και Ligue 1. Το ζητούμενο είναι φυσικά να παραμείνουν εκεί για όσο περισσότερο μπορούν...

Μπράιτον

Τι κι αν καλείται να χωρέσει δύο καρπούζια σε μία μασχάλη, καθώς συμμετέχει και στο Conference League; Η Μπράιτον τα πάει περίφημα στην Premier League, όπου είναι δεύτερη στη βαθμολογία και στο -5 από την Άρσεναλ. Η ομάδα του Μπάμπη Κωστούλα μετρά 7-1-2 στο πρωτάθλημα, με τα 26 τέρματα που έχει σημειώσει να αποτελούν μακράν την κορυφαία επίδοση στην κατηγορία. Όσο οι μεγάλοι πλην Κανονιέρηδων ψάχνονται, οι Γλάροι έχουν κάθε λόγο να ελπίζουν ότι μπορούν να μπουν στην τετράδα και να γράψουν ιστορία εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά εισιτήριο για το Champions League.

Λάτσιο

Η σεζόν ξεκίνησε όσο χειρότερα γινόταν, με τους οπαδούς να βράζουν με τον Κλαούντιο Λοτίτο και την πρόσληψη του Τζενάρο Γκατούζο να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Ο δε αποκλεισμός από την Πάντοβα στο Coppa Italia λίγο έλειψε να τινάξει τη χρονιά στον αέρα από τον Αύγουστο κιόλας, εντούτοις η Λάτσιο σοβαρεύτηκε μόλις ξεκίνησε το πρωτάθλημα και έφτασε μέσα Νοεμβρίου πρώτη και αήττητη! Με τον Χρήστο Μανδά... κέρβερο κάτω από τα δοκάρια, οι Ρωμαίοι μετρούν 9-2-0 στη Serie A και βρίσκονται στο +1 από την Ίντερ, με το γεγονός ότι δεν μετέχουν στην Ευρώπη φέτος να δύναται να λειτουργήσει υπέρ τους.

Φράιμπουργκ

Μόλις πέρυσι έφτασε στον τελικό του Europa League, όπου την πάτησε ενάντια στην Άστον Βίλα, ενώ τα τελευταία χρόνια μετέχει σχεδόν ανελλιπώς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο... καημός της Φράιμπουργκ όμως είναι το Champions League και με τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, έχει τα φόντα να τα καταφέρει! Με 6-1-2 στην Bundesliga, η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ βρίσκεται πίσω (και συγκεκριμένα στο -2) μονάχα από Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ, με το μεγάλο στοίχημα να είναι να μπορέσει να βάλει από κάτω τουλάχιστον μία εκ των Λειψίας και Λεβερκούζεν, που αποτελούν τα φαβορί για την τετράδα.

Παρί FC

Ο Λίαμ Ροσένιορ δεν άφησε την παταγώδη αποτυχία στην Τσέλσι να του χαλάσει το μυαλό και γύρισε άμεσα στη Ligue 1, όπου ανέλαβε την αποστολή να εδραιώσει την Παρί στη μεγάλη κατηγορία και, γιατί όχι, να ψάξει και το βήμα παραπάνω. Με το πέρας δέκα αγωνιστικών, η φιλόδοξη γειτόνισσα της Παρί Σεν Ζερμέν έχει 20 βαθμούς (6-2-2) και στρογγυλοκάθεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, στο -3 από την κορυφή, δείχνοντας πως η επένδυση της οικογένειας Αρνό είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η σεζόν έχει φυσικά μέλλον, εντούτοις οι Παριζιάνοι έχουν έρθει για να μείνουν...