Η Βενέτσια επιβλήθηκε 2-1 εντός έδρας της Ουντινέζε και την προσπέρασε, αφήνοντάς την τελευταία στη βαθμολογία της Serie A.

Η Βενέτσια πήρε το ντέρμπι ουραγών της Serie A, καθώς νίκησε με 2-1 εντός έδρας την Ουντινέζε και την προσπέρασε, ρίχνοντάς την στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Καλός ο ρυθμός στο πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να έχουν αρκετές καλές στιγμές αλλά να αποτυγχάνουν να τις μετουσιώσουν σε σκορ, με αποτέλεσμα να πάνε στην ανάπαυλα ισόπαλες χωρίς τέρματα.

Οι ισορροπίες διαταράχθηκαν εντέλει στο 54', όταν ο Μπάσιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με μονοκόμματο σουτ μέσα από την περιοχή, με τους φιλοξενούμενους ωστόσο να αντιδρούν άμεσα και να ισοφαρίζουν με αυτογκόλ του Μορένο τρία λεπτά αργότερα.

Οι Βενετσιάνοι δεν μάσησαν και έφτασαν σε νέο προβάδισμα στο 65', όταν ο Πέρεθ έπιασε ένα απίστευτο σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε συστημένη την μπάλα στα δίχτυα της Ουντινέζε, χαρίζοντας μία πολύ σημαντική νίκη στην ομάδα του.