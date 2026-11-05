Κάκιστο το κλίμα στις τάξεις της Νάπολι μετά τη νέα ήττα, αυτή τη φορά με 4-1, από την Πόρτο για το Champions League.

Ενάμιση χρόνο μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Serie A, η Νάπολι αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες, καθώς είναι μόλις όγδοη στη βαθμολογία του ιταλικού πρωταθλήματος και στο -14 από την κορυφή, ενώ το 4-1 από την Πόρτο είναι 27η στον αντίστοιχο πίνακα του Champions League.

Η βαριά ήττα από τους Δράκους αποτέλεσε το... κερασάκι στην τούρτα για τα αποδυτήρια των Παρτενοπέι, με τον Ματέο Πολιτάνο να αναφέρει μετά το ματς πως «εύχομαι να μιλούσε και κάποιος άλλος παίκτης, όχι μόνο εμείς οι Ιταλοί»!

Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, το... καρφί αυτό αφορούσε πιθανότατα παίκτες όπως ο Ανγκισά και ο Ραχμάνι, με το κλίμα στον σύλλογο να είναι κάκιστο και τα αποδυτήρια χωρισμένα σε αρκετά μικρά μπλοκ, ενώ οι αποχωρήσεις παικτών όπως ο Μαζόκι και ο Ζεσούς, που αμφότεροι έγιναν κάτοικοι Βενετίας, παρουσιάζονται ως αστοχία για λόγους ενότητας.

Όλα αυτά την ώρα που ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι φαντάζει ως φευγάτος και ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις προκειμένου να μην χαθεί από τόσο νωρίς η σεζόν.