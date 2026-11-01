Η Κόμο του βασικού Δουβίκα επικράτησε της Βενέτσια με 1-0 και ανέβηκε στην τέταρτη της βαθμολογίας στην Serie A και τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League

Η Κόμο δείχνει να είναι σε απίστευτη φόρμα, επικρατώντας αυτη τη φορά της Βενέτσια με 1-0 σε ένα ματς χαμηλών εντάσεων. Βασικός για την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League ο Τάσος Δουβίκας, που αγωνίστηκε και τα 90 λεπτά.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν κάπως νωθρά τον αγώνα, με τους γηπεδούχους να είναι εκείνοι που απέιλησαν πρώτοι, με τον Ντα Κούνια στο 25' να εκμεταλλεύεται την αδράνεια της άμυνας των αντιπάλων και να βρίσκεται μόνος του μέσα στην περιοχή.

Επιχείρησε να σουτάρει από το ύψος του πέναλτι, με τον Στάνκοβιτς να κάνει μία εξαιρετική επέμβαση και να στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Στο 41΄ο Χεσούς έκοψε αντικανονικά τον Δουβίκα μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να επικυρώνει αμέσως πέναλτι υπέρ της Κόμο και τον Γάλλο να εκτελεί εύστοχα από την άσπρη βούλα και να βάζει την ομάδα του σε θέση οδηγού, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγας κατέβασε τους ρυθμούς της, δεν απείλησε την εστία του Σέρβου τερματοφύλακα, ούτε όμως απειλήθηκε, με την κορυφαία φάση να είναι για τους γηπεδούχους.

Συγκεκριμένα στο 73' ο Κούτο σπατάλησε μία καθαρή ευκαιρία έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων για να διπλασιάσει το προβάδισμα της ομάδας του και να κλειδώσει από νωρίς το «τρίποντο». Στις καθυστερήσεις ο Κεμπφ βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή των Βενετών, με την κεφαλιά του ωστόσο να βρίσκει πάνω στο αριστερό δοκάρι της εστίας και να φεύγει άουτ.

Με τη νίκη της αυτή η Κόμο σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση και τους 23 βαθμούς, στο -2 από την πρωτοπόρο Λάτσιο, ενώ η Βενέτσια παρέμεινε στον πάτο της βαθμολογίας με 3 βαθμούς μετά από 10 αγωνιστικές.