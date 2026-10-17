Γκέλα μεγατόνων για τη Νάπολι, που έγινε η πρώτη ομάδα που χάνει βαθμούς από τη Βενέτσια φέτος, καθώς ηττήθηκε 1-0 στη Βενετία, με τον Ντε Μπρόινε να έχει χαμένο πέναλτι.

Η Νάπολι πήγε στη Βενετία γνωρίζοντας ότι η Βενέτσια δεν είχε ούτε έναν βαθμό στη φετινή Serie A και αποφάσισε να... θυσιαστεί, με την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να ηττάται 1-0 και να υποπίπτει σε γκέλα ολκής!

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν το προβάδισμα στο 49ο λεπτό, όταν ο Άνταμς εκμεταλλεύτηκε σοβαρό λάθος στην αντίπαλη άμυνα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ από την περιοχή.

Οι Παρτενοπέι είχαν στη συνέχεια την υπεροχή αλλά απέτυχαν να τη μετουσιώσουν σε γκολ, με τον Ντε Μπρόινε να έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει με πέναλτι στο 68' αλλά να βλέπει τον Στάνκοβιτς να μπλοκάρει την μπάλα μετά την κακή του εκτέλεση...

Παρά τους πρώτους της φετινούς βαθμούς, η Βενέτσια παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας της Serie Α, την ώρα που οι Ναπολιτάνοι είναι μόλις ένατοι και ήδη στο -6 από την κορυφή, έχοντας και ένα ματς περισσότερο...